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В Украине завершаются парламентские выборы
В Украине немножко неожиданно, вернее, досрочно и даже без антрактов заканчивается самое интересное телевизионное шоу этого года - выборы. Сначала два тура президентских, а теперь вот и парламентские. Два десятка партий - это около двух тысяч очень разных и очень активных претендентов на Верховную раду девятого созыва. Агитация в стране закончилась в пятницу концертом Святослава Вакарчука под той самой Радой, а ведь официально суббота - день тишины. Но это не помешало потенциальным народным депутатам рекламировать себя. В восьми областях Украины зафиксированы нарушения.
А вот посольство страны в Индии пошло еще дальше - там испортили абсолютно все бюллетени. А за день до этого возле Рады задержали дезертира с гранатой - в общем, фон выборов - что надо. Кстати, МВД отправило на участки для голосования почти две сотни сотрудников. Дежурила на всякий случай даже авиация. То ли министр внутренних дел Арсен Аваков что-то знает, то ли просто пытается избежать провокаций.
Ситуация, как это водится в Украине, запутанная. И день выборов это подтверждает. Что к чему - расскажет из Киева наш политический обозреватель Алексей Волков. Всю неделю он следит за кампанией на месте событий.
Явный фаворит - дом "Слуги народа". Партия Владимира Зеленского - то самое ядро, вокруг которого выстраивается новая политическая система страны. Но чтобы сокрушить ходоков старой закалки - восьмой созыв Рады - Зеленскому придется договариваться с "матерью" многих законов Юлией Тимошенко. Женщина в белом умеет эффектно появляться, захватывать внимания толпы, тут уж можно и премьером в третий раз пойти.
Имея безупречных сторонников в селах, в городе у Тимошенко не так все гладко, отсюда и минимальный процент - до шести. Не исключено, что часть электората, в частности в городе Лисичанск, отобрал местный кандидат-самовыдвиженец. Как и положено маленькому политику с большими амбициями и аппетитом, он выходит на рыбалку.
В Украине все чаще говорят о том, что Зеленский - президент, Тимошенко - премьер, и это почти факт. С этим в корне не согласен лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, ведь ЗЕ - не ЕС и даже не НАТО. Курс у обеих партий проевропейский, но светлое будущее именно с Петром Алексеевичем и спикером Рады Андреем Парубием. Кстати, голосование второму номеру далось нелегко - он забыл паспорт.
Впрочем, на этом неловкие ситуации на участках лишь начались. Выборы - это праздник, решил глава избирательной комиссии в Киеве и пришел заметно разгоряченным. Как и участок в Днепре, который подожгли. В посольстве Украины в Индии абсолютно все бюллетени оказались испорчены, впрочем, Гран-при за смекалку наверняка бы получили в Кировградской области - там вместо сейфа использовали кастрюлю. В целом ОБСЕ не видит серьезных нарушений.
Третий раз за четыре месяца работники колледжа морского и речного флота переживают потоп информационный. Место, где голосует президент, журналисты штурмуют особенно рьяно. Но Зеленский вежлив и учтив - он ждет возле кабинки очереди, целует жену на удачу и уже планирует первый законопроект с новой Радой.
Не Владимир Зеленский, а Володимир Зеленськи, или почему президент использует русский язык? Такой посыл заложили участники митинга возле старого офиса еще руководителя "Квартала-95". Митинговали в семь вечера в четверг, Зеленского в городе вообще не было. Он путешествует по Украине и разбирается с чиновниками. Политологи видят в этом легкую хитрость, ведь Владимир перенимает стиль Александра Лукашенко, который очень популярен в Украине.
Бойко голосует страна и за Юрия Бойко. Открытый сторонник переговоров с Москвой, он и его партия - оппозиционная платформа "За жизнь". Судя по экзитполам, главный оппонент "Слуги народа" в Раде - 17 процентов. А вот судьба "Голоса" Вакарчука разрешится в самый последний момент - пока что платиновому артисту спеть в Раде не дает нехватка одного процента.
Чтобы подвести конкретные итоги, украинскому ЦИК понадобится несколько дней, ведь информации много, и она сумбурна. Почти 800 нарушений, незаконная агитация и подкуп избирателей, а партий - 22, и каждая пытается привлечь электорат правдами-неправдами и деньгами или гречкой, или пирожками.
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