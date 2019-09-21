Знание правил дорожного движения и фигурное вождение электротранспорта. В Витебске выбрали лучшего водителя троллейбуса. В городском конкурсе профессионального мастерства приняли участие как опытные, так и молодые водители с правами категории I. У водителей общественного транспорта своя специфика работы. Узнала о ней наша съемочная группа.

Водителей электротранспорта на предприятии готовят приблизительно полгода. Это учеба, тренировочные выезды и стажировка. В этом году свой профессионализм на городском конкурсе демонстрируют 15 опытных водителей. Теоретический этап - знание правил дорожного движения и конструкции троллейбуса. Практически фигурное вождение и замена угольных вставок. Такие манипуляции водителю приходится делать несколько раз за смену - элементы снашиваются. На конкурсе на это отводится 4 минуты. При строгом выполнении техники безопасности. Токоприемники - под напряжением. Дотрагиваться до них можно только в специальных перчатках. За охрану работы на предприятии отвечает профсоюзный комитет.

Сегодня в Витебске ежедневно на маршруты выходят более 70-ти троллейбусов. А водителей работает вдвое больше. При этом всего шестая часть из них - женщины. Профессия не самая легкая. Предприятие "Горэлектротранспорт" в процессе обновления парка. Не так давно в Витебске появились четыре новеньких бесконтактных троллейбуса. В перспективе - еще пара суперсовременных электробусов и открытие нового 14-го маршрута.