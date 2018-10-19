От зерна к караваю. В Витебском районе открылся музей хлеба. Здесь можно проследить его путь с поля к столу. Экспозиция интерактивная, знакомит с разными видами хлеба, собрано и множество рецептов. В том числе стародавних. Работает в музее творческая мастерская, школьники вместе с учителями создают из теста креативные сувениры. Марина Романовская - о каравайных секретах.

Такие куклы раньше можно было увидеть во многих деревенских домах. Но делали их не ради детской забавы. Внутри хозяева сохраняли отборное зерно. Весной, когда наступало время сеять, кукла-зерновушка становилась настоящей помощницей. Селили в доме и дидух. Наши предки верили, что он помогает вырастить хороший урожай. А значит, семья будет с хлебом.

Крупяные часы, платье, украшенное бубликами, домики из пряников. В экспозиции - много арт-объектов. Но основное место отведено именно хлебу. Сначала в школе создали небольшую выставку элементов сельскохозяйственной техники. А во время районных Дожинок открыли музей.

Эти караваи и пироги готовили хозяйки изо всего Витебского района. Наши предки считали каравай не просто украшением стола. Сдоба имела свой смысл. Например, по свадебному караваю можно было догадаться, из какой семьи невеста. Во многих регионах, если девушка была сиротой, выпекали ржаной. Если из полной семьи, на стол ставили пшеничный.

Большое внимание - исследовательской деятельности. Ученики вместе с учителями собирают песни, стихотворения, пословицы и поговорки про хлеб. Планируют создать сборник. В него обязательно войдут древние рецепты хлеба, а также игры и обряды, во время которых наши предки прославляли урожай.

Например, перед жатвой деревенские жители обязательно проводили Зажинки. Во время первого выхода в поле вязали сноп, который называли "хозяином". Зерно из него использовали для первого каравая, который выпекали в честь нового урожая.

Исследовательская мастерская объединяет десятки самых разных экспонатов. Музей - интерактивный. Его посетители могут не только узнать древние рецепты хлеба, но и сами продемонстрировать кулинарное мастерство на импровизированной музейной кухне.