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В Витебском районе работает самый молодой руководитель сельсовета
Состояние дорог и питьевой воды, уход за мемориалами, наведение порядка на земле и введение в оборот пустующих наделов. Список повседневных забот председателя Куринского сельского совета депутатов Михаила Командышко большой. Кстати, он самый молодой руководитель сельсовета в Витебском районе. Вступил в должность в 28 и за неполные три года заработал авторитет среди местных жителей.
Тему продолжит Ольга Масловская. Зимние пейзажи Курино не передают всю красоту этих мест. Стремительное течение Западной Двины сейчас под белым покровом. Другое дело летом. Когда Михаил Командышко попал в эти живописные места, никуда уезжать уже не хотелось. Он и его семья – жители деревни Курино, а потому и заботы всех местных знает не понаслышке. На территории Куринского сельского совета 16 деревень. Большинство жителей - пенсионеры. Но задерживаются и молодые семьи: рабочие руки нужные агрокомплексу местной птицефабрики.
В скором времени появятся еще вакансии - предприятие строит новые птичники. Своих работников фабрика обеспечивает квартирами. Специалисты живут вот в этих трехэтажках. Рядом медицинская помощь - в ближайшие дни Куринская врачебная амбулатория переедет в новое помещение. И детям до школы несколько минут пешком. Школа, отмечает Михаил Командышко, - это не просто образовательный центр, это душа деревни. Сегодня в Куринском саду-школе 55 воспитанников. Кстати, несколько лет назад учреждение разменяло столетие. Ученики и учителя - первые помощники сельсовета в деле сохранения памяти. Они ухаживают за братскими могилами и мемориалами, которых на куринских землях 10. А еще бережно хранят сведения о героическом подвиге предков - в этих местах воевал и погиб легендарный партизан Герой Советского Союза Михаил Сильницкий.
Вместе со школой председатель Куринского сельсовета планирует реализовать еще одну идею. Благодаря строительству Витебской гидроэлектростанции воды в реке стало больше - можно строить пристани и проводить водные туристические походы для гостей и местных. Порядок на земле - повседневная забота сельсовета. Пустующие площади освобождают от кустарника и ищут наделам хозяев. Постепенно решается проблема питьевой воды. Центральное водоснабжение есть в пяти деревнях. Водопроводные сети старые, требуют ремонта: в этом году новые трубы проложат по улице Заречной в Курине.
Потребности жителей лучше других знают председатели деревень. Они советники председателя сельсовета и правая рука в решении насущных проблем глубинки. Владимир Смолка на общественной должности не первый год. Он и депутат местного Совета. С председателем на связи семь дней в неделю. За неполные три года работы Михаил Командышко заработал авторитет среди жителей. Говорит, секрет нехитрый: просто надо любить свою работу и быть ответственным за слова и дела.
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