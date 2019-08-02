ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Витебской области внедряют технологию точного земледелия

В помощь аграриям - самые современные разработки. Так, в хозяйстве "Мазоловогаз" продолжается цифровизация полей. Установлено программное обеспечение для учета и анализа земель, сельхозтехнику оснащают особыми гаджетами. Цифровые карты отображают рельеф, состав почвы, культуры-предшественники. Электронная база хранит все необходимые для агрономической службы сведения. Технология точного земледелия позволяет использовать весь потенциал полей и получить максимальный урожай.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все