В Воложинском районе проверили готовность аварийных служб к чрезвычайным ситуациям

В Воложинском районе на этой неделе проверили готовность аварийных служб к чрезвычайным ситуациям. Причина экстренных сборов - стихия, бушевавшая в Минской области на этой неделе. Из-за сильных дождей с градом и ветром в районе размыло дороги, уровень воды повысился до критической отметки. Теперь ситуация под контролем. Программа учений включала спасение человека на воде, работу с аварийными шлюзами водохранилищ, а также отработку порядка действий при утечке газа на производстве.