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В Воложинском районе проверили готовность аварийных служб к чрезвычайным ситуациям

В Воложинском районе на этой неделе проверили готовность аварийных служб к чрезвычайным ситуациям. Причина экстренных сборов - стихия, бушевавшая в Минской области на этой неделе. Из-за сильных дождей с градом и ветром в районе размыло дороги, уровень воды повысился до критической отметки. Теперь ситуация под контролем. Программа учений включала спасение человека на воде, работу с аварийными шлюзами водохранилищ, а также отработку порядка действий при утечке газа на производстве.

Учения длились три дня. На различных объектах Воложина задействовали несколько десятков единиц спецтехники. В сборах приняли участие около полусотни специалистов аварийных служб района.

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