В воскресенье Верхний город приглашает на праздник Италии

В этом году национальный фестиваль пройдет с особым размахом. Итальянская кухня, музыка, танцы и много сюрпризов. К тому же на главной сцене Верхнего города выступит белорусско-итальянский Тото Кутуньо - юный талант Раффаэле Пападиа - и хедлайнер праздника Мэтью Ли, известный итальянский музыкант.