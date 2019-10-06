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В Житомире Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Зеленским
Журналисты обеих стран увидели во встрече Александра Лукашенко и Владимира Зеленского добрый знак: и без того хорошие отношения Беларуси и Украины продолжат развиваться, причем, по разным направлениям: торговля, ракетостроение, нефтяная отрасль. Говорили даже о том, чтобы совместными усилиями вернуть на экраны легендарный сериал "Сваты". В общем, несмотря на разные поколения и опыт, политики уж точно нашли общий язык.
Особенно ярко это ощущалось во время участия президентов на ІІ Форуме регионов. Серьезные выступления со сцены временами сопровождались высококлассным политическим стендапом - с шутками, реверансами, да и просто дружеским хорошим настроем. Встреча действительно получилась интересной и насыщенной, а наш политический обозреватель Алексей Волков собрал самое главное.
Возможно, не протокольно, но уж точно по-настоящему и с душой. Одним движением стакана с водой Александр Лукашенко и Владимир Зеленский очертили новый этап отношений в паре Беларусь и Украина.
Но вернемся на пару дней назад. Город Житомир. Место, где производится каждая третья пачка мороженого в стране, детали для "ауди", БМВ, столица украинского космостроения всегда была городом колоритным и своенравным. Поэтому организаторы верили - это правильный выбор для проведения ІІ Форума регионов.
Позади первые сто дней президентства, вот он - первый визит в Житомир и первая официальная встреча с Президентом Беларуси - Владимир Зеленский лично приехал в аэропорт, чтобы встретить Александра Лукашенко.
Оба уехали на одном транспорте, что коллеги-журналисты ожидаемо расценили как “точно нашли общий язык”. И пока президенты вели переговоры в пути, возле здания областной рады раскинулась одна из главных фишек ІІ Форума регионов - ярмарка продуктов и ремесленников Беларуси и Украины.
Специально перемешав людей творчества из двух стран, чтобы подчеркнуть, что мы один народ, организаторы поразились, как быстро расходятся наши продукты. Украинская коллега настолько расстроилась, что опоздала на белорусскую сгущенку, что решила заказать по почте.
Три часа вместо 45 минут длились переговоры лидеров. Судьба сериала "Сваты", развитие промышленности и даже ракетостроение.
В музыкально-драматическом театре, где ждали президентов на Форум регионов, разыгралась своя драма - журналисты и эксклюзив.
И когда информационное торнадо понемногу утихло и лидеры вышли на сцену, стало понятно - президенты договорились и подружились.
Параллельно с этим буквально у подножья театра работала большая выставка агротехники - десятки единиц белорусской, украинской и белорусско-украинских разработок. Люди делали селфи, а бизнесмены заключали контракты. Причем, некоторые с выгодой денежной и экологической.
Найдя общую волну настроения, было очевидно - Александр Лукашенко и Владимир Зеленский получают искреннее удовольствие от общения. Для президента Украины, которому и так досталось тяжелое политическое наследие, последние недели из-за ситуации с Трампом и формулы Штаймайера, выглядел в лучшем случае уставшим, улыбку на лице эксперты расценили как "теперь точно справится".
Несколько десятков договоров на полмиллиарда долларов. Надежда, что мир придет в Украину, и Беларусь готова сделать все от нее зависящее. Политика - это извечная борьба, за влияние, власть, деньги, но, кажется, что именно в Житомире Александр Лукашенко и Владимир Зеленский вывели новую формулу дружбы и сотрудничества двух народов и двух лидеров.
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