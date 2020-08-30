Валерий Цепкало: Регулирование этих процессов в большей степени происходит из-за пределов Беларуси

В качестве сеанса саморазоблачения. Вот фрагмент интервью Валерия Цепкало российскому "Дождю". Появилось на этой неделе. Послушайте, кто на самом деле "модерирует" протесты в Беларуси.



Вот и весь суверенитет и невмешательство. Осталось печенье завезти, рыбные консервы уже пытались.

