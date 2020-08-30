Важнейшие события недели - в "Главном эфире"

На неделе традиция выходить с красно-зелеными флагами за единую Беларусь оформилась в настоящее народное движение. Небезразличные к будущему страны люди собираются у мест воинской славы, на городских площадях, устраивают вело- и автопробеги.



Это происходит по всей стране. Осознание как быстро можно потерять все, что имеем сейчас, приходит и к тем, кто раньше даже не интересовался политикой. Как хрупок может быть мир, к которому мы все привыкли, и как важна экономика - ведь ее работа, по сути, зависит от каждого. Тем более, когда вокруг столько негативных факторов. Вопрос, кстати, очень актуальный не только для белорусов. Непростая экономическая ситуация - это реальность для всего мира.



Проблем сегодня хватает везде. Волнения на улицах Берлина уже называют крупнейшей акцией политического протеста в Германии за последние 15 лет. У Бранденбургских ворот яблоку негде было упасть. Акция переросла в стычки с полицией - сотни человек задержаны. Лето закончилось. Впереди осень. Европа ждет второй волны коронавируса. А протестующие не хотят больше карантина. И все настойчивее заявляют об этом европейским властям.



Их можно понять. Ограничительные меры больно ударили по кошелькам. Люди хотят работать. В этой ситуации пытаться парализовать промышленность, как советуют некоторые, просто самоубийство.



Давайте лучше подумаем о том, что нам поможет преодолеть возможные трудности в будущем. В стране собран хороший каравай зерновых. Даже в условиях сжавшихся рынков наши предприятия продолжают выигрывать крупные зарубежные тендеры и находить новых партнеров. О сотрудничестве белорусского предприятия с "Формулой-1"также расскажем сегодня. А еще побеседуем с жителями тех стран, где от крупного промышленного сектора остались лишь печальные осколки.



