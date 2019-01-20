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Верующие встретили Крещение Господне
Продолжим праздничную тему. На неделе мы встретили Крещение Господне. Этот день традиционно связывают с триумфом духа, который сильнее тела.
Преодолевая минусовые температуры, белорусы погружались в "иорданки". По всей стране в этом году оборудовали 150 купелей под открытым небом. Хотя на Крещение, говорят, вся вода сильная.
Великое и малое водосвятие - особый богослужебный чин, которым церковь в Крещенский Сочельник и само Крещение Господне дает знак: отныне водная стихия божественно заряжена. 18 и 19 января, два дня в году, когда любой источник напитан живой водой, обещающей человеку особую духовную силу и защиту на весь год.
Общая молитва объединила тысячи людей в храмах - в каждом, от кафедрального собора до сельской церквушки, прошли торжественные богослужения в честь праздника. Канонически они похожи на Рождество: многочасовые службы с чтением Ветхого Завета. В былые времена Рождество и Крещение были и вовсе одним праздником, который назывался Богоявление.
И сегодня его смысл сохранился: на Рождество Иисус пришел на землю физически. Крестясь от Иоанна, обрел себя как Сын Божий и начал проповедовать. В центре Крещения - Литургия с водосвятием.
Его в большинстве регионов наши батюшки традиционно провели на открытых водоемах, несмотря на то, что в этом году по поводу освящения прорубей в среде священства звучали разногласия.
На православном календаре будет еще много важных дат. Но Рождество и Крещение - все-таки особые. Как начало года, как обещание добра в каждый дом и в каждое сердце.
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