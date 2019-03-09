Видеоблогер из Бреста покорила YouTube

Среди ее подписчиков не только русскоязычные жители планеты, но и иностранные. Елена Горбачук создает цветочные композиции из бумаги, которые выглядят как живые. Секретами мастерства она делится на своем канале. За количество просмотров талантливого блогера отметили специальной наградой - "Серебряной кнопкой". Как рождаются волшебные подарки - во время мастер-класса увидела наша съемочная группа.



Рассказывает Виктория Потоня. Это видео на YouTube уже набрало миллион просмотров. Секретами, как сделать подарок своими руками, мастер-самоучка Алена Горбачук дважды в неделю делится в интернете. Каждый этап своих экспериментов и мастер-классов ремесленница снимает на видео. Готовые ролики выкладывает на собственный канал. Все работы рождаются в небольшой мастерской-лоджии. В ход идут как природные материалы (шишки, ветки, крупы), так и текстиль.



Любимый материал мастера - гофрированная бумага. Она растягивается, и за счет этого можно сделать абсолютно любую деталь. В результате получаются цветочные композиции, которые выглядят словно живые. По профессии Алена - модельер-конструктор. По женской линии в семье шить умеют все! Она также пробовала делать кукол, создавала детские тактильные книжки. А во время декретного отпуска поняла, что комфортнее всего чувствует себя в качестве флориста. Правда, цветы Алены - хендмейд, срок годности - неограниченный. Наиболее популярные ролики - с розами.



По урокам блогера можно научиться делать колокольчики, тюльпаны, георгины, калы, лаванду. Список еще долго можно продолжать. Сама автор стремится к максимальной реалистичности своих изделий.



Кроме профессии дизайнера, пришлось освоить еще операторское мастерство и монтаж. Приобрести необходимое оборудование помог муж. Для Алены видеоблогерство - дело ответственное, поэтому она не прекращает учиться. Сегодня на ее канале 185 тысяч подписчиков. А популярности роликов могут позавидовать даже официальные медиа: более 16 миллионов просмотров. Активность аккаунта брестского блогера отметил и видеохостинговый сайт: Алена - обладательница "Серебряной кнопки" YouTube-канала. Главный секрет, считает девушка, в индивидуальности.



Аудитория ее канала - молодые мамы и дети. Среди подписчиков - жители разных стран: России, Бразилии, Индии, Азербайджана. Творческий блог интересен и понятен даже тем, кто не владеет языком. И это очередное подтверждение: искусство не имеет границ. Все свои работы Алена дарит и мечтает, чтобы идеи для вдохновения не заканчивались.



