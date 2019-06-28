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Витебск отметил 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В фашистской оккупации Витебск находился почти три года. В боях за город принимали участие соединения 1-го Белорусского и 3-го Прибалтийского фронтов. В праздничный день к Вечному огню у монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков возложили цветы. После реконструкции открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Дмитрию Мясоедову. Уроженец Шумилинского района, участник обороны Москвы и Сталинграда, он первым поднял красное знамя в Витебске. Именем Дмитрия Мясоедова названы улицы в областном центре и Шумилино. В торжественной обстановке состоялось вручение юбилейных медалей "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

Реконструкцией форсирования Западной Двины возле деревни Узречье отметили освобождение от немецко-фашистских захватчиков в Бешенковичском районе. Здесь советские соединения понесли большие человеческие потери, но задание выполнили - левый берег реки был занят. В братской могиле похоронено более 200 солдат, восемь из них посмертно получили звание Героя Советского Союза. Среди них и молодой пулеметчик из небольшого киргизского села Джумаш Асаналиев. Каждый год на его могилу приезжают земляки. На мемориале в Узречье состоялся митинг, участники возложили цветы к братской могиле освободителей.

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