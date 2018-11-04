Визит Аарона Уэса Митчелла в Беларусь претендует на статус исторического

Как вам такая оценка со стороны? Большое видится издалека, или аналитики склонны приукрашивать действительность и успокаивать общественное мнение, особенно на фоне реальной агрессивной риторики в нашем регионе. Сразу вспоминается и "Форт Трамп" в Польше, и самые масштабные учения НАТО за четверть века, и "взаимные ковровые бомбардировки" санкциями. Может, мы себя просто убаюкиваем минским диалогом?

А сейчас обратимся к важнейшей встрече, которая хоть напрямую и не относится к конференции, но очень резонирует с тем, что мы наблюдали во Дворце Независимости. Речь, конечно, о разговоре Александра Лукашенко и помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарона Уэса Митчелла. Диалог прошел незадолго до старта форума, и, как мне кажется, гармонично вписался в его атмосферу.

Говорили и о делах двусторонних, обсуждали мировую и региональную повестку. Но в сухом остатке выделим, пожалуй, самое главное: этот визит претендует на статус исторического в отношениях официальных Минска и Вашингтона. Давайте обратимся к белорусской позиции.

Интересно, что и Аарон Митчелл был более чем комплементарен в своих оценках. Отметил в частности нашу реально многовекторную политику, когда небольшая страна не пытается кому-либо угодить и действует предсказуемо и откровенно как с союзниками, так и с партнерами - большими и малыми. При этом было отмечено, что Беларусь располагает реальным суверенитетом, которым не торгует. А безопасность в регионе - это наш общий стратегический интерес.

Кстати, мы прежде часто сетовали на незначительность экономических связей Беларуси и США. Сейчас, как модно говорить, тренды меняются. Экономический фундамент растет. Сказывается отсутствие санкционных барьеров в нефтехимии, бурным развитием IT-сектора, причем, подчеркну - взаимным проникновением. Наш хай-тек прочно закрепился на американском рынке, а американские гиганты комфортно расположились в Парке высоких технологий и не только.