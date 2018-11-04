ВЛКСМ отпраздновал 100-летний юбилей

Местные жители Болбасово не обошли вниманием рабочий график Главы государства. В понедельник Президент встречался с молодежью в честь 100-летия комсомола (об этом мы расскажем чуть позже). А самый живой отклик это общение оставило как раз в сердцах тех, кто сам был когда-то комсомольцем.

Люди старшего поколения, конечно, лучше понимают, что такое комсомольское движение. Многие даже до сих пор билеты хранят.

Организация, которая воплотила мечту многих молодых людей и, что куда важнее, помогла в жизни найти себя - на этой неделе отпраздновала свой столетний юбилей! И хоть ВЛКСМ как движение распался еще в начале девяностых, однако его идеи, посыл и стремление научить юное поколение созидать кажутся вне времени.

Удивительно, но сегодня это особенно актуально - эпоха глобализации, бесконечных информационных потоков, в которых молодой человек теряется. Не зря одной из самых популярных шуток в Интернете была фраза: "Куда идти после института?". Мы, конечно, не подскажем, а вот почему прошлое стоит помнить, чтобы двигаться в будущее - расскажет Алексей Волков.

История - это роман, автор которого - народ. И, пожалуй, одна из самых ярких и ностальгических глав века двадцатого для многих - это комсомол. За сто лет комсомольцы защищали Родину в войне, поднимали целину, осваивали тайгу, строили БАМ, ГЭС и, в целом, свое и будущее страны. О том, как были молоды, и что встречали по труду, говорит и Анна Васильевна Коверникова. Ей - 86 лет. Живет одна в большом доме, подводит и здоровье - последние годы тяжело ходить. Комсомолка со стажем верила: добрые дела всегда будут в моде. Не ошиблась. Более того, некоторое время назад в дверь постучали студенты, чтобы помочь.

Отзывчивость - неиссякаемый источник "Крыніцы дабрыні" - именно так называется волонтерское движение. Всего 50 человек. Они создали специальную базу горожан, и каждый день они помогают тем, кто остался один. Среди вдохновителей - Виталия Селивончик. Молодая девушка за время учебы в университете услышала простое слово спасибо от десятка человек, детских домов и приютов. Бывает очень тяжело отдавать себя эмоционально, ведь за каждым стоит порой трагичная история жизни. Но так воспитана родителями - никого нельзя оставлять в беде. Пожалуй, главное кредо комсомола, которое стоит вынести за его столетнюю историю. Но еще больше Виталия переживала за 29 октября - ее, как и многих молодых, активных и целеустремленных, пригласили во Дворец Независимости.

В месте, где во многом формируется история независимой Беларуси, собрались ее ровесники, подростки, словом, те, кому писать следующую главу - поколение некст. На открытую и даже неформальную беседу с молодежью Александр Лукашенко пришел с комсомольским билетом, дабы подчеркнуть сохранение традиций и преемственность поколений. А позже Президент признается: годы в организации сформировали характер, требовательность к себе и любовь к труду - необходимую триаду качеств для каждого.

Нити традиций едва не были разорваны в начале девяностых. Бывшие союзные республики пытались уйти от собственной памяти. Вместо "устав комсомола" шутили про "устав от комсомола" - рубили гидру из кризисов шоковыми реформами - вырастала новая проблема. Отречение в том числе и от лучшего, что оставил ВЛКСМ, во многом затормозило развитие гражданского общества - то, о чем сейчас говорят многие. Размытые ценности ветром перемен с Запада и просто непонимание молодежи: а куда двигаться? В Беларуси ту самую нить не рвали, наоборот, строили на старом фундаменте маяк собственных ценностей. И сегодня в эпоху глобализации, навязывании чужих взглядов, подростки ориентируются именно на этот свет, который помогает найти себя.

Перенесемся в август этого года. Островец - город солнца и республиканской молодежной стройки. Белорусский отряд студентов работает здесь второй год. Они еще не знают, какой их сюрприз ждет 29 октября, но об этом немного позже. А пока что комиссар Семен Коляда, кстати, в будущем инженер-конструктор - готовит рабочий план дня. Причин пойти в активисты у него было пять. С нами поделился одной из них.

Уверенно шагать по жизни, собирая осколки истории в единую мозаику. Такое призвание нашел для себя в комсомольской юности Константин Баландин. Вступил в 15 лет, немногим позже стал "гвардейцем пятилетки".

Еще один фиксатор самой романтичной эпохи - фотографии. С карточек на Константина Ивановича смотрит вечно молодой Костя, дающий раз и навсегда ответ на вопрос: "А нужен ли был комсомол?".

Перед разговором с молодежью Александр Лукашенко еще раз отметит: "Хочу услышать вас, ваши мысли, идеи и переживания". У лидеров нового поколения было чем поделиться: парк, где молодые пары смогут высаживать семейные деревья. А вот восходившая на Килиманджаро Анастасия Лапко принесла флаг, который подняла над высшей точкой Африки - там и пришла идея, как повысить популярность родной символики.

Во время встречи неоднократно говорили о трендах в современном мире. И как пример симбиоза старых традиций с новым поколением - социальные сети, которые заполнились постами из Дворца Независимости.

"Украла сердца" всех присутствующих Настя Ванеева. Это та самая девочка, исправившая Максима Галкина на российском телешоу.

Ноябрь в Беларуси - период, когда начинают дарить подарки. А скоро ведь и Новый год. Об этом и вопрос Анастасии Президенту.

В песнях "комсомол обещал быть вечно молодым" и, похоже, не обманул, более того - оставил наследие, которое всегда рядом и всегда в движении. К примеру, улица Комсомольская - одна из самых популярных у молодежи. Недавно ей добавили красок и атмосферы. А на пересечении поставили часы - как напоминание: время благоволит пробивным.

История комсомола - еще и самая музыкальная. Считается, что народные песни закончились в семидесятых, после пошли сплошь "профессион". А в тех композициях, похоже, кроется самое главное - жизнь и вера комсомольской молодежи как раз в пробивное движение: "Пока я дышать умею, я буду идти вперед". Кстати, с Президентом эту песню исполнил стройотряд из Островца.