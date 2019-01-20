2019 год начинается в Беларуси без раскачки. Визиты высоких гостей на этой неделе заставили нас задуматься, что в первую очередь важно для государств планеты. Все просто - мир и развитие. Эти желания - спокойно жить и работать - определяют и темы разговоров политиков. Когда есть контакт и понимание на межгосударственном уровне, тогда стараются налегать на экономику и продвигать взаимовыгодное сотрудничество.

Именно этим приоритетам и руководствуется официальный Минск. Итак, на этой неделе обсуждали сотрудничество с соседями и не только. Венгрия, Турция, Украина… Выходим на новый этап партнерства со странами африканского континента. В белорусской дипломатии это, кстати, еще и часть большой стратегии дальней дуги.

"Нам важна рука помощи наших друзей на пути к мечте" - с такими словами к белорусскому лидеру обратился Президент Зимбабве. Новый этап развития партнерства с этим государством обещает быть очень плодотворным. Это совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, логистике, разведке и добыче полезных ископаемых.

Президент так и сказал на встрече с Эммерсоном Мнангагвой: "Есть большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве". Общий взгляд на официальные события этой недели у Натальи Бреус.

Можно сказать, что внешнеполитический год для Беларуси начинается с Африки. Горячее направление мировой экономики. Емкий и перспективный рынок для инвестиций, товаров, услуг и технологий. Масштабный рынок сбыта - общее население континента оценивается более, чем в миллиард человек. Все понимают, что сегодня континент - колоссальный источник ресурсов.

Это был не только первый визит зарубежного лидера в Беларусь в 2019 году, но и первый официальный на высшем уровне в истории двусторонних отношений с Зимбабве. В свое время эта страна считалась одной из самых развитых в Африке. В начале нулевых кризис подкосил экономику государства. Ситуация остается не самой простой, но острый политический раздрай уже позади, вслед рассчитывают на улучшение экономических показателей. Александр Лукашенко поручал определить надежные точки опоры в перспективном африканском регионе. Зимбабве - одна из них.





Новый президент Зимбабве, а Эммерсон Мнангагва занял этот пост в 2017 году, сразу заявил о намерении улучшить имидж государства в мире и о необходимости улучшать отношения со многими странами. Сегодня он везде говорит об открытости для иностранных инвестиций и бизнеса. В Минске рассчитывают, что такой подход позитивно скажется и на реализации белорусско-зимбабвийских проектов. Это перспективная страна Африки. Неслучайно Москва, как и уже давно Пекин, старается обозначить здесь свое присутствие, застолбить место под солнцем. В недрах здесь вся таблица Менделеева. Страна - кладезь золота, платины и алмазов. Но ресурсы в земле. Очень кстати будет помощь Беларуси, главное богатство которой - специалисты и технологии. Сотрудничество с континентом курирует Виктор Шейман.

Кстати, качество белорусских машин глава Зимбабве имел возможность оценить буквально в прошлом месяце. Они вовсю работают в карьерах африканской страны. Здесь президенту вручили универсальный ключ, которым можно завести любой БелАЗ. Эммерсон Мнангагва не удержался и лично сел за руль, чтобы прочувствовать мощь наших гигантов.

На новом этапе партнерства мы предлагаем совместные проекты не только в разработке недр и по поставкам техники, но в энергетике, АПК, логистике. Подтягивают к сотрудничеству бизнес, определяя механизм финансовых гарантий поставок. Пакет подписанных документов по итогам переговоров подтверждает намерение Минска и Хараре двигаться дальше. Там документы о взаимодействии в сельском хозяйстве, науке, образовании. Ведь, если страна выходит на путь новой индустриализации, то без толковых специалистов не обойтись.

Гораздо чаще, чем в далекой Африке, о мире говорят совсем рядом, наши соседи. Противостояние в Донбассе в Беларуси приняли близко к сердцу. Приютили тех, кто бежал от войны. Как погасить этот пожар, что еще для этого нужно, в Минске готовы обсуждать на самых разных уровнях. Не останавливается работа контактной группы. Участие в переговорном процессе принимает известный украинский государственный деятельВиктор Медведчук.

Официальный Минск занял взвешенную позицию по украинскому конфликту, всеми силами способствуя нормализации обстановки в регионе.

Это оценили во всем мире. А в Украине данные соцопросов последние пару лет показывают, что самый высокий авторитет среди глав иностранных государств именно у Президента Беларуси. Выше, чем у Меркель или Трампа.

Почти 4 года прошло с момента исторических переговоров "нормандской четверки". И эксперты сходятся во мнении, что альтернативы минским соглашениям нет. Это единственный план по выходу из кризиса.

Доверие наших соседей обязывает. Но еще больше - само положение между Востоком и Западом. Нужно тонко чувствовать расклад в большой евразийской геополитике.

В этом смысле Беларусь и Турция чем-то похожи. Турецкая республика почти так же, как наша страна, находится на перекрестке Европы и Азии. Последние годы не самые легкие для государства во внешней политике. Готовность развивать белорусско-турецкие контакты прозвучала на встрече с министром обороны Турции. Он передал приветствие от Эрдогана и приглашение для Александра Лукашенко приехать с визитом.

Мы видим, как все чаще в большой политике государства переходят на неконструктивный язык санкций и ультиматумов. Каково это - Беларусь ощутила на себе. Но благо, прагматизм берет верх. Это отметил и глава венгерского МИД Петер Сийярто: "В Европейском союзе сегодня становится все больше сторонников развития тесного сотрудничества с нашей страной". Венгры и сами знают, что такое критика Брюсселя. Им доставалось из-за позиции по мигрантам. Именно официальный Будапешт поддерживал Беларусь в вопросах отмены европейских санкций.



