Внимание и поддержка. В канун Нового года президент посетил РНПЦ детской онкологии в Боровлянах

Здоровье людей - главное и для государства, именно поэтому такие большие вложения в медицину. В канун Нового года Александр Лукашенко посетил РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, чтобы проверить состояние важнейшего центра, а также поддержать под Новый год маленьких пациентов.



Каждый день они храбро сражаются со страшной болезнью. И это тот случай, когда чужих детей не бывает. Впрочем, Александр Лукашенко не обошел вниманием и медиков. Так, президент затронул тему модернизации медицины и нового корпуса РНПЦ.



Во время разговора обсудили и декретные отпуска - Александр Лукашенко заявил, что декретный отпуск останется в нынешнем виде, сокращать его не будут. Поделился президент и ожиданиями на 2021 год. В приоритете - экономика.



От себя добавим, что в РНПЦ более двух с половиной тысяч детей находятся на постоянном контроле. К сожалению, онкология - это болезнь, с которой люди живут годами. Но наши специалисты делают все возможное, чтобы помочь пациентам.