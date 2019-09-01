3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с главой МИД Турции и послом Казахстана
Экономика чаще всего во главе угла и на международных встречах во Дворце Независимости. Эта неделя отметилась переговорами еще с двумя ключевыми партнерами Беларуси - Турцией и Казахстаном.
Так, баланс в торговле, диверсификация поставок и выгодные инвестиции - главные темы разговора Президента с главой МИД Турции.
Поставлена планка в полтора миллиарда долларов товарооборота. И, кстати, к миллиарду страны подошли еще в прошлом году. Впечатляет динамика: с 2009-го взаимная торговля выросла почти в 4 раза. А количество турецких инвестиций в нашу страну - в 400.
Вверх стремится и товарооборот с Казахстаном. По итогам 2018-го имеем почти девятьсот миллионов долларов. Но цель - достичь нескольких миллиардов. Страны идут по дорожной карте, которую планируют обновить во время предстоящего визита Александра Лукашенко в Казахстан. Его анонсировал Президент, общаясь с послом этой страны, который завершает миссию в Беларуси.
Ну а детали подготовки к предстоящей встрече накануне обсудили по телефону и главы государств.
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
Эксперт о Беларуси: Небольшая страна вносит большой вклад, пока крупные государства бездействуют
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов