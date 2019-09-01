Во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с главой МИД Турции и послом Казахстана

Экономика чаще всего во главе угла и на международных встречах во Дворце Независимости. Эта неделя отметилась переговорами еще с двумя ключевыми партнерами Беларуси - Турцией и Казахстаном.



Так, баланс в торговле, диверсификация поставок и выгодные инвестиции - главные темы разговора Президента с главой МИД Турции.



Поставлена планка в полтора миллиарда долларов товарооборота. И, кстати, к миллиарду страны подошли еще в прошлом году. Впечатляет динамика: с 2009-го взаимная торговля выросла почти в 4 раза. А количество турецких инвестиций в нашу страну - в 400.



Вверх стремится и товарооборот с Казахстаном. По итогам 2018-го имеем почти девятьсот миллионов долларов. Но цель - достичь нескольких миллиардов. Страны идут по дорожной карте, которую планируют обновить во время предстоящего визита Александра Лукашенко в Казахстан. Его анонсировал Президент, общаясь с послом этой страны, который завершает миссию в Беларуси.



Ну а детали подготовки к предстоящей встрече накануне обсудили по телефону и главы государств.