Военная реконструкция ко Дню города Могилева

Необычный подарок ко дню рождения любимому городу подготовили ученики и учителя Могилевского колледжа имени Орловского. Они инсценировали бой июля 1944-го. Тогда почти 5 тысяч советских воинов своей жизнью спасли Могилев. Через 74 года с признательностью за героизм события будто ожили.