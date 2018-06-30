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Военная реконструкция ко Дню города Могилева

Необычный подарок ко дню рождения любимому городу подготовили ученики и учителя Могилевского колледжа имени Орловского. Они инсценировали бой июля 1944-го. Тогда почти 5 тысяч советских воинов своей жизнью спасли Могилев. Через 74 года с признательностью за героизм события будто ожили.

Рассказывает Андрей Ястребов (видео).

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