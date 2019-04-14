Вопросы интеграции и сотрудничества с Россией, либерализацию бизнеса на неделе обсуждали у Президента

От вопросов интеграции и сотрудничества с Россией до либерализации бизнеса. Именно эти темы стали основными на совещании Президента с руководством правительства. Такой формат встреч Главы государства с экономическим блоком страны уже давно прижился в президентском графике. Это возможность оперативно и напрямую пройтись по самым актуальным темам, которые требуют внимания.



Один из вопросов касался поддержки деловой инициативы. Правительство готовит нормативный акт, который позволит сократить перечень лицензируемых видов деятельности и пересмотреть условия выдачи лицензий. Документ, ожидаемый в бизнес-среде, так что поручение Совмину - представить его Главе государства в ближайшее время.



В итоге либерализации законодательства, которая идет в последнее время, количество необходимых лицензий сократится почти на треть. Что немало. Александр Лукашенко часто повторяет: перевешивать в любом вопросе должна справедливость и здравый смысл. Впрочем, актуально это не только для внутрибелорусских вопросов.



Жесткие оценки Президента прозвучали некоторым действиям российских партнеров. Речь идет о перманентном закрытии рынка для белорусского продовольствия. То наша молочка не та, то яблоки... Фактически - это "санкции" вместо равных условий и безусловного исполнения обязательств по союзным соглашениям. Парадокс заключается в том, что, находясь под санкциями западных партнеров и, регулярно осуждая подобный прессинг, Россия использует те же инструменты против ближайшего союзника.



Глава государства потребовал адекватной и последовательной реакции на подобное целенаправленное выдавливание с рынка. Ведь это не только подрывает экономику отечественных производителей, но и дискредитирует договоренности на высшем уровне в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Защита наших производителей и контроль исполнения союзных обязательств должны стать для руководства правительства приоритетом.