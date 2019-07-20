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Вопросы о размерах приусадебных участков - пожалуй, одна из главных особенностей переписи населения
В Беларуси раз в 10 лет проходит масштабная перепись населения. В этом году в октябре статисты опять посчитают точное количество жителей нашей страны. Это очень важно для создания государственных программ. Точные сведения нужны, чтобы учитывать нужды населения. В регионах специалисты сейчас рассказывают о нюансах нынешней кампании. И Андрей Ястребов знает, о чем жителей Беларуси спросят впервые.
Вопросы о размерах приусадебных участков - пожалуй, одна из главных особенностей будущей кампании. Впервые во время переписи спросят, являетесь ли вы собственником маленькой фазенды, что выращиваете и разводите - корову либо гусей. Это действительно важно, например, в небольшом Круглянском районе за несколько лет появились еще три фермерских хозяйства. Сколько на очереди?
Еще вчера житель Могилева Сергей Бутома сегодня не иначе как крестьянин. Приобрел дом в отдаленной деревне. Неповторимая природа, свежий воздух... И занялся животноводством. Теперь в хозяйстве - три коровы, пятеро телят и несколько коз с поросятами. Остановился на производстве молока, и неслучайно, ведь оказалось самым рентабельным делом на деревне.
Если так и дальше пойдет, придется пересматривать пищевые программы. И ориентировать промышленников больше на экспорт. Полки же местных магазинов, в особенности сельских, отдать под фермерскую продукцию. Помочь расставить приоритеты и должна перепись. Она станет пособием и для Министерства сельского хозяйства.
Во время переписи жителям в этом году предложат ответить на 49 вопросов (раньше их было только 37). Как сообщили на пресс-конференции, посвященной кампании, новыми станут и гендерного толка вопросы. Например, планируете ли вы завести детей. Для Министерства образования важный момент, чтобы определиться, сколько на будущее детских садиков и школ планировать.
Впервые спросят у жителей Беларуси, работают они по месту жительства либо в других местах.
И главное - заполнить переписные листы можно будет впервые в электронном формате. Достаточно иметь домашний компьютер либо планшет с доступом в интернет. Подсчитано: это займет всего 5 минут.
С планшетами, кстати, отправятся к респондентам и переписчики. Также впервые.
Заполнять переписные листы в электронном формате можно будет с 4 октября с нуля часов. Они будут размещены на сайтах гор- и райисполкомов. Управления статистики. Присоединятся к кампании и большие предприятия: на них будут работать мобильные участки. Свыше 300 учреждений в Могилевской области уже высказали такое пожелание. А с 21 по 30 октября пройдет перепись на дому.
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