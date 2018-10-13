Воспитатель детского сада Витебска понял: дети - это навсегда

Водить хороводы, заплетать косы и учить стихотворения и песни. Все это умеет воспитатель 52-го детского сада Витебска. Кажется, ничего особенного, если не брать в расчет, что работает воспитателем… мужчина. В детский садик молодой специалист Юрий Литошик попал по распределению после учебы в Полоцком государственном университете. В такую не характерную для мужчины профессию он пришел неслучайно. Воспитателем детского сада работает его мать. И сын продолжил педагогическую династию. На факультете дошкольного воспитания он был единственным парнем на потоке. А когда попробовал себя в профессии, понял: дети - это навсегда.