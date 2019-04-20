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Восстановление святынь Беларуси - один из этапов сохранения историко-архитектурных ценностей страны
Они ежегодно снова возвращаются к жизни, благодаря усилиям государства и неравнодушным к истории родных мест меценатам. В этом году готовится к открытию и Покровский храм, который находится в Пустынках. Знаменитая туристическая мекка Мстиславльского района. Паломники со всего мира едут сюда, чтобы насладиться спокойствием, водой из источников. На неделе здесь началась масштабная акция по благоустройству святых мест, которая объединит в этом году всю молодежь Беларуси. Об еще одном добром деле - Андрей Ястребов.
История этого городка неразрывно связано с историей Мстиславля. Здешний князь Лугвен, который потом принимал участие в знаменитой Грюнвальдской битве, вылечился, благодаря местным источникам и приказал построить здесь монастырь.
Основанный еще в 14-ом столетии он не однажды менял свое назначение. Перед операцией "Багратион" в 1944 году здесь была база женского полка ночных бомбардировщиков. Вторую жизнь монастырь получил в начале двухтысячных, когда его начали восстанавливать. Самое значительное событие того времени - появление иконы Иисуса Христа на одной из стен. Икона нерукотворная, поэтому и сегодня привлекает паломников и туристов. Как и колокольня высотой почти 60 метров - видна издалека. Еще одна особенность - необычная застройка местных храмов.
Настоящий десант волонтеров высадился в Пустынках на неделе. Среди желающих сделать это место более уютным - студенты и рабочая молодежь. Очистили от прошлогодней листвы, посадили сад в честь юбилея освобождения Беларуси.
Построили спуск к святому источнику - люди его назвали Евфросиниевским. И приспособление для забора воды. Установили скамейки для отдыха. Студенты замечают - это не работа, а удовольствие. Именно в Пустынках решено дать старт республиканской акции по восстановлению святынь и источников Беларуси. И это только начало. Тем временем к открытию все ближе Покровский храм монастыря. Строители стараются. Для нас уникальный шанс пройти по его почти восстановленным помещениям. В монастыре уверены - восстановленный храм станет настоящим украшением комплекса. Его яркой жемчужиной.
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