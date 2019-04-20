Восстановление святынь Беларуси - один из этапов сохранения историко-архитектурных ценностей страны

Они ежегодно снова возвращаются к жизни, благодаря усилиям государства и неравнодушным к истории родных мест меценатам. В этом году готовится к открытию и Покровский храм, который находится в Пустынках. Знаменитая туристическая мекка Мстиславльского района. Паломники со всего мира едут сюда, чтобы насладиться спокойствием, водой из источников. На неделе здесь началась масштабная акция по благоустройству святых мест, которая объединит в этом году всю молодежь Беларуси. Об еще одном добром деле - Андрей Ястребов.

История этого городка неразрывно связано с историей Мстиславля. Здешний князь Лугвен, который потом принимал участие в знаменитой Грюнвальдской битве, вылечился, благодаря местным источникам и приказал построить здесь монастырь.

Основанный еще в 14-ом столетии он не однажды менял свое назначение. Перед операцией "Багратион" в 1944 году здесь была база женского полка ночных бомбардировщиков. Вторую жизнь монастырь получил в начале двухтысячных, когда его начали восстанавливать. Самое значительное событие того времени - появление иконы Иисуса Христа на одной из стен. Икона нерукотворная, поэтому и сегодня привлекает паломников и туристов. Как и колокольня высотой почти 60 метров - видна издалека. Еще одна особенность - необычная застройка местных храмов.

Настоящий десант волонтеров высадился в Пустынках на неделе. Среди желающих сделать это место более уютным - студенты и рабочая молодежь. Очистили от прошлогодней листвы, посадили сад в честь юбилея освобождения Беларуси.