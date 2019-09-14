Впервые в Беларуси - выставка литографий Пабло Пикассо

Экспозиция "Параграф" разместилась в картинной галерее в Гомеле. В проекте - 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Общая цена экспозиции превышает миллион евро. Литографии представлены под музейным стеклом, которое позволяет рассмотреть все детали рисунка. Произведения дополнены информационными стендами об истории создания, подробностях жизни и творческого пути Пабло Пикассо.

Особое внимание на выставке уделили знаменитому шедевру "Герника". В 1937 году этот городок был разрушен, а впечатленный событием Пикассо создал огромное полотно с одноименным названием. На выставке в 37 эскизах представлен весь путь создания этой острой картины.