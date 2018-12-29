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Впервые в истории белорусской батлейки персонажи заговорили на западнополесском диалекте
Кукольный театр - в деревне! Хозяева агроусадьбы Стулы Лариса и Александр Быцко стремятся к сохранению традиций малой родины. Первую постановку осуществили два года назад. И настолько вдохновились, что рискнули на очередной эксперимент. Впервые в истории белорусской батлейки библейские персонажи заговорили на западнополесском диалекте. О неклассическом зрелище - Виктория Потоня.
Западнополесские песни, записанные от местных бабушек. И история чудесного Рождения Христа, рассказанная не совсем в классической форме. В усадьбе Стулы возродить традицию народных кукольных театров попытались два года назад. И вот очередная премьера - впервые библейские персонажи в батлейке заговорили на местной речи. 20-минутный показ - своеобразная дань памяти ученому-лингвисту Федору Климчуку, который родился на Полесье и перевел Новый Завет на язык своих предков.
Семья Быцко - одержимые энтузиасты, для которых важно сберечь традиционную культуру местечек. Они часто устраивают этнографические вечера. Агроусадьба Стулы в их биографии появилась случайно. Это место, где жил знаменитый мастер, автор "деревянного народа" Николай Тарасюк. Он же определенное время оставался единственным жителем деревни Стойла. И чтобы это наследие не исчезло, Лариса и Александр создали здесь культурно-просветительский центр "Деревенский ренессанс".
Поставить батлейку по всем канонам помогли профессиональные режиссеры, персонажи созданы руками народных мастеров. И если Лариса - культурный работник, то для предпринимателя Александра игра в театр - неожиданный поворот в жизни.
Традиции народного кукольного театра на белорусских землях уже 5 столетий. "Полесская батлейка" - еще одна интерпретация любимого библейского сюжета о рождении Божьего сына. Кукольные показы планируются в течение всего рождественского цикла. Также 12 января спектакль примет участие в международном православном фестивале батлеечных и кукольных театров "Небеса", который пройдет в столице нашей страны.
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