Встреча Президента Беларуси с дипломатами

В каком направлении должна идти Беларусь? Этот вопрос в последнее время стал едва ли не самым обсуждаемым в медийных кругах. Хотя, по сути, обсуждать-то особо и нечего. То и дело официальному Минску приходится слышать упреки то за прозападность, то за излишний крен на Восток. Хотя, по сути, вся ситуация раскачивается только лишь в поле информационном. Россия для Беларуси остается не просто главным партнером, это по-настоящему братское государство, где живут наши люди.

Наша страна продолжит целенаправленно и спокойно защищать свой суверенитет и не позволит столкнуть россиян и белорусов в угоду чужим интересам. Это четкая позиция государства и лично Президента, который не видит никаких оснований для смены политического курса страны.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время большой встречи с теми, кто руководил внешнеполитическим ведомством страны в разные годы независимости Беларуси. Повод более чем весомый - 100-летний юбилей отечественной дипломатии. Тем для разговора множество - от сотрудничества с ключевыми партнерами, ситуации в регионе до внешнеполитических приоритетов.

Именно сейчас, когда на точках соприкосновения коллективных Запада и Востока снова заштормило, следует с особой тщательностью подбирать слова и представлять свою позицию. Новые факты, которые касаются громких медийных вбросов последних дней и шире - вопросы внешней политики - в материале Андрея Кривошеева.

Встреча с главами МИДа Беларуси последних30 лет

Президент плюс семь министров одного ведомства, но за три десятилетия. Формат непривычный, но с традицией. Вспоминаем экономическую группу Михаила Мясниковича, курирование важнейших направлений опытными управленцами после выхода с госслужбы и регулярные встречи с дипломатическим корпусом. Интеллект и опыт, помноженные на желание поддержать свое государство в непростое время. И еще нюанс. Фраза Главы государства "мало пишете" означает, что аналитику дипломатов запрашивают и читают регулярно.

Действующий министр признается: "Регулярно поставляю Президенту инициативы коллег". И сам МИД дорожит преемственностью.

Формальный повод - белорусская дипломатия отмечает вековой юбилей. Для суверенного государства это не столько приемы и торжества (хотя и они были), сколько повод обратиться к истории, оценить, как преломляется столетний опыт внешней политики на день сегодняшний. Где ослабли, где приобрели.





Для молодой республики с богатой государственной традицией такой анализ далеко не праздный. Это, если хотите, самообразование. Аккумулирование опыта, интеллекта и наработок нескольких поколений для решения сегодняшних задач.

Каждый гость Дворца Независимости в этот раз - это целая эпоха нашей дипломатии. Например, Петр Кравченко - осознание суверенитета, формирование СНГ и установление дипотношений с большинством стран мира.

Или Владимир Сенько - запуск белорусско-российской интеграции. Как бы не "искрило" сегодня Беларусь, от своей выбранной на референдуме истинно союзной политики не отступила ни разу.

Тем абсурднее сегодня попытки не просто продавить Беларусь в экономическом споре, а столкнуть народы на почве фейковой ненависти. По федеральным каналам - волна часто оскорбительной риторики о "неблагодарной Беларуси". Из Интернета тянется мусор и постановочные скандалы – например, нашумевшая драка в метро.

На кадрах ни одного русского. Исключительно провокационный "гоп-стоп". Кстати, все фигуранты установлены и наказаны. Главный вопрос: "Зачем это тиражировать в России? Или точнее: "Кому это выгодно?"

Как связаны бизнес, политика и интеграция

Регулярная антисоюзная риторика и, что важнее, недружественные торговые "накаты" вызывают недоумение не только у нас. Часть российской патриотической интеллигенции с опытом в дипломатии и просто с человеческим опытом спрашивают: "Кто издалека будет с нами дружить, если близких бьем наотмашь"?

Таких мнений и позиций в России все больше. Не нам, а нашим союзникам-россиянам не понятно, почему из страны ежегодно выводится до 60 миллиардов долларов в офшоры, а белорусских перевозчиков выдавливают за честно заработанные 200 миллионов? Почему совместные с белорусами компании - это плохо, а номинально свои, российские, на самом деле зарегистрированные на Кипре, в Израиле или Панаме, - это хорошо? Беларусь не просит дотаций, а настаивает на возможности зарабатывать в рамках интеграционных соглашений.

Союзные обязательства



Благо, что за три десятилетия непостоянство союзника Беларусь научилась компенсировать на всех континентах. В конце 90-ых при Иване Антоновиче - новое открытие Китая и всего развивающегося мира. Урал Латыпов - при нем дипломаты становятся главными проводниками нашей экономики за рубежом. Михаил Хвостов и Сергей Мартынов - это многовекторность, дальняя дуга внешней политики - от Австралии до Венесуэлы.При этом от союзных обязательств Беларусь не отступает. Разве что взывает к справедливости.

Есть в современном напряжении и парадоксальный эмоциональный фактор. Сегодня Россия проводит ряд болезненных и непопулярных реформ: повышение пенсионного возраста, налоги на самозанятых, рост акциза на топливо и НДС - последнее уже спровоцировало рост цен. Возможно, решения оправданные, но эксперты считают, что неподготовленные. С таким уровнем коррупции, с нереформированной бюрократией, с ветхим еще советским жилым фондом и инфраструктурой трудно объяснить людям, что настало время затянуть пояса. Трудно вдвойне, когда рядом пример Беларуси.

Возможно, в таком внутрироссийском запросе на справедливость и кроется корень зла в союзных отношениях? Президент с блестящими дипломатами здесь солидарен - надо реагировать спокойно и с достоинством.





Главный плюс нулевых, действительно, - это внушительный задел в нашей Европе. Репутация несгибаемого, но честного и конструктивного партнера заложена именно тогда.

Строить будем - не ломать



Свою часть "домашнего задания" по умиротворению в Украине Беларусь выполняет. И не вина Минска и минской площадки, что глобальные игроки предпочитают играть на пожаре, а не тушить его всем миром.

Беларуси не до игр. Ежедневно держим границу от трафика оружия и людей с оружием. Пытаемся сохранить товарооборот - заправлять украинские комбайны, а не танки, как любят спекулировать отдельные блогеры и спикеры. Логика проста - голодные люди первыми возьмутся за оружие. И хотя Россия, Украина, США и Евросоюз пока не могут договориться, не Беларусь тому препятствие. Так стоит ли ломать курс, за которым три десятилетия суверенного опыта, семь блестящих дипломатов, и, что важнее, выбор самих белорусов?

Резюмируя откровенный диалог, Президент подчеркивает: "Строить будем - не ломать".