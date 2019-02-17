3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Встреча президентов Беларуси и России в Сочи. От официальных переговоров до участия в хоккейном матче
Начинаем с главного события недели. Три дня президенты Беларуси и России общались в Сочи. Причем, в самых разных форматах: от официальных переговоров до совместного участия в хоккейном матче. Вот этот последний эпизод очень красноречив: вряд ли вы вспомните много примеров, когда глав государств после переговоров вот так вот, на спортивной площадке вместе проводят время. Ответ всем тем, кто ищет и все никак не может найти разлад в отношениях двух стран. Хотя неразрешенные вопросы, конечно, есть - на то и переговоры, чтобы их разрешать.
Да, это и есть тот самый уровень доверия и в целом уровень отношений, о котором не раз говорили оба лидера. Уровень, который позволяет порой остро и, наверное, даже слишком открыто для протокольного формата, говорить о проблемах и эффективно их снимать. Сочинские диалоги - так в одну фразу журналисты объединили серию встреч и мероприятий с участием президентов.
"Тема налогового маневра не обсуждалас". После этой фразы охочие до сенсаций представители СМИ зачехлили острые перья, ну а президенты расставили акценты: качественное движение вперед - вот что не менее важно. Целый день Александр Лукашенко и Владимир Путин посвятили развитию гуманитарного сотрудничества Минска и Москвы. Опыт в первую очередь интересный для нас - изучили на базе образовательного центра "Сириус".
Как заявил наш Президент, Беларусь будет перенимать передовые наработки России в образовании, в том числе в развитии национальной системы подготовки перспективных кадров. Разговор с профильными министрами касался также развития спорта и сферы культуры. Помимо совещания главы государств вместе осмотрели комплекс, пообщались с его воспитанниками, среди которых есть и талантливые ребята из Беларуси.
Ну а сразу вечером того же дня на сочинской арене "Шайба" состоялся уникальный матч. Вопреки спортивным канонам, думаю, можно сразу сказать, что закончился поединок со счетом 16:1. Но уникальность его в другом: в составе одной из команд на лед вышли оба президента. В прошлый раз такой политически звездный состав можно было увидеть тоже в Сочи, только 5 лет назад.
Все подробности расскажет наш политический обозреватель Ольга Макей.
Сочинский олимпийский стадион Шайба. Президенты сыграют в одной команде
Вечер пятницы. Сочинский олимпийский стадион "Шайба". На лед выходят два первых номера - Александр и Николай Лукашенко. Это разминка. Спустя некоторое время появляется и Владимир Путин. На его свитере - номер 11. Делает несколько глотков чая из своей необычной кружки. И разминается тоже необычно.
Забегая вперед, скажем, ледового противостояния Беларуси и России не будет. Президенты сыграют в одной команде. Среди зрителей только журналисты и олимпийские чемпионы по дзюдо (пришли поболеть). Хотя, если бы билеты на такой эксклюзивный матч продавались, места в семитысячной арене заполнились бы легко.
Про спад в форме Александр Лукашенко явно поскромничает. Белорусский лидер забросит шайбу одним из первых, результативно будет играть в пас. Класс покажет и Николай.
В российском Telegram-канал, который ведут репортеры Кремлевского пула, так и напишут "Парень играет на приличном уровне" "Александру Григорьевичу респект".
Команда "Тигры", за которую и сражались главы государств, разгромя "Медведей" со счетом 16:1. Но подсластят горечь поражения подарки от белорусского лидера - конфеты "Президент".
Все же в одной команде. Не только в хоккейной, но и в союзной
Такого быстрого темпа, конечно, порой не хватает решению некоторых вопросов между Минском и Москвой. Но, на то и встречаются лидеры так часто и говорят абсолютно на все темы в самых разных форматах. Все же в одной команде. Не только в хоккейной, но и в союзной.
Как раз перед матчем обсуждали гуманитарные вопросы на базе образовательного центра "Сириус". Здесь развивают таланты самых одаренных детей по разным направлениям: наука, спорт, искусство. Наработки пригодятся и для белорусского технопарка, который появится в ближайшее время.
"Сириус" буквально пропитан наукой. Даже в пресс-центре, где работают журналисты, пароль от вай-фай в виде известного числа PI не хватало лишь запятой. Ежегодно в "Сириусе" проходят обучение 800 ребят. Чтобы попасть в образовательный центр, нужно пройти серьезный отбор: конкурс - 55 человек на место! Это удалось сделать двум белорусам - Илье и Андрею. Молодые айтишники попали в первый практикум-акселератор для студентов, который организовал "Яндекс".
Опыт, в том числе и этих ребят, пригодится при создании национального технопарка, о котором много говорили на совещании по гуманитарным вопросам. Профильные министры предложили разработать и программу обмена для повышения квалификации преподавателей на базе "Сириуса". Интересные идеи звучали и для спортивной сферы: со следующего сезона белорусские футболисты в России перестанут быть легионерами, а в нашей команде по фигурному катанию не исключены соседи по Союзному государству.
Гуманитарные вопросы президенты так детально обсуждают не часто. Но журналисты, кажется, ждали сенсаций. Потому и вопрос вполне ожидаемый о налоговом маневре.
Экономический блок вопросов президенты обсуждали в горах красной поляны
Экономический блок вопросов президенты обсуждали в горах Красной Поляны. Впрочем, в гору хоть не быстро, но идет и товарооборот. Плюс 9% за прошлый год и 35 с половиной миллиардов долларов. Да, в отношениях не обходится без нюансов, но Владимир Путин уверен: все решаемо.
Президент России, конечно, не упустит возможности озвучить суммы, выданных Беларуси кредитов. С одной стороны, это важно для нашей экономики, но ведь кооперация настолько тесно связывает предприятия двух стран, что поддержкой исключительно Беларуси это и не назовешь.
В кулуарах Минские и московские репортеры сошлись во мнении: кажется, это самые необычные переговоры президентов. Во-первых, длились они три дня, во- вторых, такой пласт вопросов (от геополитики до образования) так комплексно еще не обсуждали, а в-третьих, сам формат общения явно выбивался из строго протокольного, что давало не меньше информационных поводов, чем повестка.
Переговоры президентов проходят недалеко от биатлонного комплекса "Лаура", где ровно 5 лет назад 17 февраля Дарья Домрачева стала первой женщиной в биатлоне, завоевавшей три личных золота на одной Олимпиаде. Да и для всей белорусской команды игры в Сочи стали рекордными по числу наград высшей пробы.
Заснеженные горные вершины, свежий воздух. Ну как тут не стать на лыжи?
Отношение нашего Президента к здоровому образу жизни знают все. Поэтому неудивительно, что каждую свободную минуту в этой рабочей поездке Глава государства вместе с сопровождающими посвящали тренировкам. Ни дня без спорта. Пример многим!
На горных лыжах Александр Лукашенко и в компании Владимира Путина. Эти кадры уже облетели все СМИ. Ведь в такой обстановке политиков увидишь нечасто.
Поездка на подъемнике для президентов - повод поговорить без посторонних и возможность полюбоваться видами. Природа Красной Поляны уникальна. Сюда приезжает немало и белорусских туристов. Впрочем, в тот день внимание лыжников и сноубордистов было приковано, кажется, не к высокогорным пейзажам, а к высоким гостям. Трассы не перекрывали, и президенты катались вместе с отдыхающими.
Возможность вот так просто пообщаться с Александром Лукашенко туристы не упускают. Кто-то просит сфотографироваться, с кем-то Президент ударит по рукам, а кому-то и конфеты достанутся.
Таким насыщенным выдалось для лидеров начало союзного года. В чем-то Минск и Москва двигаются с большой скоростью, в чем-то медленно поднимаются в гору. Но все же, для того, чтобы на лыжне не появлялось препятствий, не только горнолыжные маневры должны быть слаженными.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов