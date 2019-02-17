Встреча президентов Беларуси и России в Сочи. От официальных переговоров до участия в хоккейном матче

Начинаем с главного события недели. Три дня президенты Беларуси и России общались в Сочи. Причем, в самых разных форматах: от официальных переговоров до совместного участия в хоккейном матче. Вот этот последний эпизод очень красноречив: вряд ли вы вспомните много примеров, когда глав государств после переговоров вот так вот, на спортивной площадке вместе проводят время. Ответ всем тем, кто ищет и все никак не может найти разлад в отношениях двух стран. Хотя неразрешенные вопросы, конечно, есть - на то и переговоры, чтобы их разрешать.

Да, это и есть тот самый уровень доверия и в целом уровень отношений, о котором не раз говорили оба лидера. Уровень, который позволяет порой остро и, наверное, даже слишком открыто для протокольного формата, говорить о проблемах и эффективно их снимать. Сочинские диалоги - так в одну фразу журналисты объединили серию встреч и мероприятий с участием президентов.

"Тема налогового маневра не обсуждалас". После этой фразы охочие до сенсаций представители СМИ зачехлили острые перья, ну а президенты расставили акценты: качественное движение вперед - вот что не менее важно. Целый день Александр Лукашенко и Владимир Путин посвятили развитию гуманитарного сотрудничества Минска и Москвы. Опыт в первую очередь интересный для нас - изучили на базе образовательного центра "Сириус".

Как заявил наш Президент, Беларусь будет перенимать передовые наработки России в образовании, в том числе в развитии национальной системы подготовки перспективных кадров. Разговор с профильными министрами касался также развития спорта и сферы культуры. Помимо совещания главы государств вместе осмотрели комплекс, пообщались с его воспитанниками, среди которых есть и талантливые ребята из Беларуси.

Ну а сразу вечером того же дня на сочинской арене "Шайба" состоялся уникальный матч. Вопреки спортивным канонам, думаю, можно сразу сказать, что закончился поединок со счетом 16:1. Но уникальность его в другом: в составе одной из команд на лед вышли оба президента. В прошлый раз такой политически звездный состав можно было увидеть тоже в Сочи, только 5 лет назад.

Все подробности расскажет наш политический обозреватель Ольга Макей.

Сочинский олимпийский стадион Шайба. Президенты сыграют в одной команде

Вечер пятницы. Сочинский олимпийский стадион "Шайба". На лед выходят два первых номера - Александр и Николай Лукашенко. Это разминка. Спустя некоторое время появляется и Владимир Путин. На его свитере - номер 11. Делает несколько глотков чая из своей необычной кружки. И разминается тоже необычно.









Забегая вперед, скажем, ледового противостояния Беларуси и России не будет. Президенты сыграют в одной команде. Среди зрителей только журналисты и олимпийские чемпионы по дзюдо (пришли поболеть). Хотя, если бы билеты на такой эксклюзивный матч продавались, места в семитысячной арене заполнились бы легко.

Про спад в форме Александр Лукашенко явно поскромничает. Белорусский лидер забросит шайбу одним из первых, результативно будет играть в пас. Класс покажет и Николай.

В российском Telegram-канал, который ведут репортеры Кремлевского пула, так и напишут "Парень играет на приличном уровне" "Александру Григорьевичу респект".

Команда "Тигры", за которую и сражались главы государств, разгромя "Медведей" со счетом 16:1. Но подсластят горечь поражения подарки от белорусского лидера - конфеты "Президент".

Все же в одной команде. Не только в хоккейной, но и в союзной



Такого быстрого темпа, конечно, порой не хватает решению некоторых вопросов между Минском и Москвой. Но, на то и встречаются лидеры так часто и говорят абсолютно на все темы в самых разных форматах. Все же в одной команде. Не только в хоккейной, но и в союзной.

Как раз перед матчем обсуждали гуманитарные вопросы на базе образовательного центра "Сириус". Здесь развивают таланты самых одаренных детей по разным направлениям: наука, спорт, искусство. Наработки пригодятся и для белорусского технопарка, который появится в ближайшее время.

"Сириус" буквально пропитан наукой. Даже в пресс-центре, где работают журналисты, пароль от вай-фай в виде известного числа PI не хватало лишь запятой. Ежегодно в "Сириусе" проходят обучение 800 ребят. Чтобы попасть в образовательный центр, нужно пройти серьезный отбор: конкурс - 55 человек на место! Это удалось сделать двум белорусам - Илье и Андрею. Молодые айтишники попали в первый практикум-акселератор для студентов, который организовал "Яндекс".

Опыт, в том числе и этих ребят, пригодится при создании национального технопарка, о котором много говорили на совещании по гуманитарным вопросам. Профильные министры предложили разработать и программу обмена для повышения квалификации преподавателей на базе "Сириуса". Интересные идеи звучали и для спортивной сферы: со следующего сезона белорусские футболисты в России перестанут быть легионерами, а в нашей команде по фигурному катанию не исключены соседи по Союзному государству.

Гуманитарные вопросы президенты так детально обсуждают не часто. Но журналисты, кажется, ждали сенсаций. Потому и вопрос вполне ожидаемый о налоговом маневре.

Экономический блок вопросов президенты обсуждали в горах красной поляны



Экономический блок вопросов президенты обсуждали в горах Красной Поляны. Впрочем, в гору хоть не быстро, но идет и товарооборот. Плюс 9% за прошлый год и 35 с половиной миллиардов долларов. Да, в отношениях не обходится без нюансов, но Владимир Путин уверен: все решаемо.

Президент России, конечно, не упустит возможности озвучить суммы, выданных Беларуси кредитов. С одной стороны, это важно для нашей экономики, но ведь кооперация настолько тесно связывает предприятия двух стран, что поддержкой исключительно Беларуси это и не назовешь.

В кулуарах Минские и московские репортеры сошлись во мнении: кажется, это самые необычные переговоры президентов. Во-первых, длились они три дня, во- вторых, такой пласт вопросов (от геополитики до образования) так комплексно еще не обсуждали, а в-третьих, сам формат общения явно выбивался из строго протокольного, что давало не меньше информационных поводов, чем повестка.







Переговоры президентов проходят недалеко от биатлонного комплекса "Лаура", где ровно 5 лет назад 17 февраля Дарья Домрачева стала первой женщиной в биатлоне, завоевавшей три личных золота на одной Олимпиаде. Да и для всей белорусской команды игры в Сочи стали рекордными по числу наград высшей пробы.



Заснеженные горные вершины, свежий воздух. Ну как тут не стать на лыжи?





Отношение нашего Президента к здоровому образу жизни знают все. Поэтому неудивительно, что каждую свободную минуту в этой рабочей поездке Глава государства вместе с сопровождающими посвящали тренировкам. Ни дня без спорта. Пример многим!



