Встретить новогодний праздник безопасно. Правила напоминают инспекторы МЧС

Встретить новогодний праздник безопасно. Правила жителям напоминают инспекторы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а для школьников занятия в игровой форме проводят юные спасатели. Акция "Безопасный Новый год" включает четыре этапа. Большинство мероприятий пройдет в общественных местах с проведением конкурсов по правилам пожарной безопасности.