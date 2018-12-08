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Встретить новогодний праздник безопасно. Правила напоминают инспекторы МЧС

Встретить новогодний праздник безопасно. Правила жителям напоминают инспекторы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а для школьников занятия в игровой форме проводят юные спасатели. Акция "Безопасный Новый год" включает четыре этапа. Большинство мероприятий пройдет в общественных местах с проведением конкурсов по правилам пожарной безопасности.

Будут патрулировать инспекторы и места продажи пиротехнических изделий.

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