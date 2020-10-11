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Вторая волна коронавируса и протесты против новых ограничительных мер
7 месяцев назад Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. Тотальный локдаун в некоторых государствах лишь ненадолго помог замедлить распространение болезни. Сегодня мир накрывает вторая волна коронавируса.
На этой неделе общее число заразившихся превысило 37 миллионов человек. Тем не менее власти западных государств с осторожностью вводят новые ограничения. Еврозона не выдержит еще одного удара по экономике. Рядовые жители тоже несогласны снова провести в четырех стенах несколько месяцев. О борьбе со второй волной коронавируса расскажет Андрей Семченко.
Израиль
Беспорядки и столкновения с полицией на смену стучащим по кастрюлям и так называемым мирным демонстрациям. Против новых ограничительных мер в мире выступают все больше людей. В Израиле после введения общенациональной самоизоляции люди ежедневно выходят на улицы. И это несмотря на запрет собираться в группы более 20 человек.
Индонезия
Многотысячные протесты прокатились по Индонезии. Люди вышли на акции против нового трудового законодательства, призванного помочь восстановить экономику страны после коронакризиса. Демонстранты заботы о народе не оценили. В столице протесты вылились в жесткие стычки с полицией. В результате задержаны сотни людей.
Чили
Неспокойно и на другой части земного шара. В Чили вновь развертываются массовые беспорядки. Причина - экономический кризис вследствие нерациональных действий в борьбе с COVID. Полиция страны пресекает любые провокации силой.
Греция
В Греции студенческий марш перерос в столкновения с полицией. Демонстранты выступают против ношения масок в учебных аудиториях. В стране тем временем фиксируют более 22 тысяч случаев заражения. Чтобы остудить накал страстей молодых людей, полиция использует слезоточивый газ.
Великобритания
Карантинные ограничения не удовлетворяют и жителей Шотландии. В центральной части региона введен запрет на работу пабов и ресторанов. Предприниматели в знак протеста высыпали лед из морозильников своих заведений перед зданием шотландского парламента в Глазго.
Испания
На континентальной части Европы тоже неспокойно. В Испании введено чрезвычайное положение в связи с ростом числа заражений COVID-19. Гражданам запрещено покидать населенные пункты, в которых они живут, а также собираться более 6 человек. Полиция патрулирует улицы городов, выезды из Мадрида заблокированы. Активисты называют такие меры нарушением прав человека и планируют отменить их через суд.
Чехия
В Чехии ввели чрезвычайное положение. Закрыты спортзалы, музеи, галереи и театры. Основной удар пришелся по ресторанному бизнесу - теперь заведениям разрешено работать только до 8 вечера. Вопрос, остающийся висеть в воздухе: выдержат ли предприниматели второй локдаун?
Поэтому и кричавший еще весной Запад о том, что в Беларуси неправильно борются с коронавирусом, сегодня по-тихому вынужден признать: повсеместный карантин - далеко не выход. Ведь помимо экономического кризиса в странах с локдауном, выросли показатели ментальных заболеваний, разводов и домашнего насилия. Зарубежная пресса тоже отмечает состоятельность белорусского пути.
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Еще в середине весны ВОЗ предупреждал: одной волной дело не закончится. У стран было несколько месяцев на подготовку к продолжению коронавирусной истории. Насколько страны подготовились - покажет время. Ясно одно: еще одной тотальной самоизоляции не выдержит ни глобальная экономика, ни обычные люди.
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