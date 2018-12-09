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ВЦИОМ: В рейтинге доверия россиян Александр Лукашенко занял первое место среди лидеров СНГ

На неделе были озвучены новые данные. По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, в рейтинге доверия россиян Александр Лукашенко занял первое место среди лидеров СНГ. Такую точку зрения разделили 65 % респондентов. Второе место в рейтинге занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: в его поддержку высказались 49 % россиян.

Далее с большим отрывом следуют лидеры Азербайджана, Армении и Молдовы. Остальные руководители получили менее 4 %. Отметим, респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Также большинство россиян отметили, что в Беларуси они чувствуют себя наиболее защищенно и считают страну самой успешной и стабильной в СНГ. Этой точки зрения придерживаются 68 % опрошенных. И здесь на втором месте идет Казахстан, на третьем - Азербайджан. Далее следуют Армения, Грузия и Узбекистан. Менее 10 % голосов получили Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова и Украина.

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