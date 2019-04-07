3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Выборы в Украине. Все в надежде на то, что что-то поменяется
В самой Украине, кажется, изобрели новый способ политического противостояния - битву анализов. Иначе назвать главное событие недели в соседней стране нельзя. Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал на дебаты своего визави Петра Порошенко. Шоумен, знающий толк в зрелищах для народа, выбрал почти гладиаторский формат - на стадионе "Олимпийский", а это без малого семьдесят тысяч зрителей. Действующий президент вызов принял, и оба политика отправились в лаборатории сдавать анализы.
Пустить друг другу кровь кандидаты решили из-за частых взаимных обвинений. Сторонники Порошенко уверены: Владимир Зеленский не только марионетка Кремля, но и большой любитель веществ, поднимающих настроение. Команда актера парирует: гарант украинской конституции уже давно пристрастился к исконно русскому напитку. И, казалось бы, анализы сданы, кандидаты чисты, и второй тур выборов совсем скоро, но на этом «жовто-червоный» отрезок кампании лишь начался.
О том, как в Украине все течет в надежде на то, что что-то поменяется, расскажет Алексей Волков.
Для Украины выборы президента прошли совершенно несвойственно и спокойно
"Отпусти президентскую булаву", - предлагает Владимир Зеленский действующему гаранту и в качестве поля битвы выбирает стадион "Олимпийский". Петр Порошенко соглашается. А страна понимает, что первый тур президентских выборов и вправду был всего лишь репетицией перед настоящей шоу-программой под названием «Дебаттл».
Такое ощущение, что первого тура и не было. Для Украины выборы президента прошли совершенно несвойственно и спокойно. Никаких провокаций, митингов и драк. Кажется, народ действительно устал от потрясений в политике, ведущих к проблемам в обществе.
И теперь страна - снова предвыборная
Второй раунд поединка Владимира Зеленского и Петра Порошенко уже стартовал с медиакиллеров. Явление 90-х, когда СМИ целенаправленно уничтожают соперника, снова актуально для Украины. Не исключено, что победу кандидатам будут ковать именно с голубого экрана.
В Украине началась первая в истории битва анализов
Казалось бы, при чем тут Зеленский? Задаются вопросом сторонники Порошенко и начинают торпедировать смешного политика компроматами, мол, вилла в Италии есть, счета в Швейцарии тоже, а совести нет. И вообще сидит не только в вечерних шоу, но и на запрещенном порошке – ну, куда такой президент, а тем более главнокомандующий? Лейтмотив ролика про актера от штаба Порошенко.
А вот пятого президента жовто-блакитной Порошенко обвиняют противники в пристрастии к зеленому змию. И дабы положить конец слухам, кандидаты за две недели до дебатов решили: пусть их рассудит пробирка лабораторная. Так в Украине началась первая в истории битва анализов.
При камерах, чтобы все честно и чисто. Уколы не обошлись у Зеленского без приколов: кровь шоумена брал врач, некогда работавший у актера в массовке.
Позже работники лаборатории перепутают цифры и выдадут анализ задним числом от волнения
Кандидат Порошенко написал бумагу, в которой запретил выдавать всю информацию - только кровь. Оказалось, оба кандидата чисты, но эксперты узрели фальсификацию: оба сдавали в разных лабораториях, обе принадлежат друзьям политиков. Призвал сдать анализы по правилам и боксер Владимир Кличко.
Молчание хранят проигравшие кандидаты
Только Юлия Тимошенко ответила на призыв Зеленского быть ведущим дебатов на стадионе. Леди Ю отказалась, да и быть ли схватке 19 апреля – вопрос нерешенный, но только не для смекалистых продавцов. Так, на гладиаторский диалог Владимира первого и Петра пятого уже продают билеты по 7 долларов за штуку, естественно, фальшивые. А обычные украинцы считают, что шоу – это, конечно, хорошо, но людям есть нечего.
И если после второго тура в победителях останется только один, что будет делать второй?
Зеленский обещал посадить Порошенко, Порошенко – Зеленского, но в этот калейдоскоп пока нереализованных угроз наверняка вмешаются выборы в Раду. Они уже осенью, и оба соискателя на Банковую будут выдвигать свои партии.
"Будем работать с тем, кого выберут", - говорят в Брюсселе и молчаливо соглашаются в Вашингтоне
Кстати, это первый случай за все время независимости Украины, когда западные страны не выбирают для себя фаворита. «Будем работать с тем, кого выберут», - говорят в Брюсселе и молчаливо соглашаются в Вашингтоне. Так Зеленский или Порошенко? Спрогнозированные экзитполы дают уверенную победу актеру, но две недели до выборов - время, когда любое событие может свернуть горы и электорат в совершенно другую сторону.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все