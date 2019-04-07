Выборы в Украине. Все в надежде на то, что что-то поменяется

В самой Украине, кажется, изобрели новый способ политического противостояния - битву анализов. Иначе назвать главное событие недели в соседней стране нельзя. Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал на дебаты своего визави Петра Порошенко. Шоумен, знающий толк в зрелищах для народа, выбрал почти гладиаторский формат - на стадионе "Олимпийский", а это без малого семьдесят тысяч зрителей. Действующий президент вызов принял, и оба политика отправились в лаборатории сдавать анализы.



Пустить друг другу кровь кандидаты решили из-за частых взаимных обвинений. Сторонники Порошенко уверены: Владимир Зеленский не только марионетка Кремля, но и большой любитель веществ, поднимающих настроение. Команда актера парирует: гарант украинской конституции уже давно пристрастился к исконно русскому напитку. И, казалось бы, анализы сданы, кандидаты чисты, и второй тур выборов совсем скоро, но на этом «жовто-червоный» отрезок кампании лишь начался.



О том, как в Украине все течет в надежде на то, что что-то поменяется, расскажет Алексей Волков.



Для Украины выборы президента прошли совершенно несвойственно и спокойно

"Отпусти президентскую булаву", - предлагает Владимир Зеленский действующему гаранту и в качестве поля битвы выбирает стадион "Олимпийский". Петр Порошенко соглашается. А страна понимает, что первый тур президентских выборов и вправду был всего лишь репетицией перед настоящей шоу-программой под названием «Дебаттл».



Такое ощущение, что первого тура и не было. Для Украины выборы президента прошли совершенно несвойственно и спокойно. Никаких провокаций, митингов и драк. Кажется, народ действительно устал от потрясений в политике, ведущих к проблемам в обществе.

И теперь страна - снова предвыборная

Второй раунд поединка Владимира Зеленского и Петра Порошенко уже стартовал с медиакиллеров. Явление 90-х, когда СМИ целенаправленно уничтожают соперника, снова актуально для Украины. Не исключено, что победу кандидатам будут ковать именно с голубого экрана.



В Украине началась первая в истории битва анализов



Казалось бы, при чем тут Зеленский? Задаются вопросом сторонники Порошенко и начинают торпедировать смешного политика компроматами, мол, вилла в Италии есть, счета в Швейцарии тоже, а совести нет. И вообще сидит не только в вечерних шоу, но и на запрещенном порошке – ну, куда такой президент, а тем более главнокомандующий? Лейтмотив ролика про актера от штаба Порошенко.

А вот пятого президента жовто-блакитной Порошенко обвиняют противники в пристрастии к зеленому змию. И дабы положить конец слухам, кандидаты за две недели до дебатов решили: пусть их рассудит пробирка лабораторная. Так в Украине началась первая в истории битва анализов.

При камерах, чтобы все честно и чисто. Уколы не обошлись у Зеленского без приколов: кровь шоумена брал врач, некогда работавший у актера в массовке.



Позже работники лаборатории перепутают цифры и выдадут анализ задним числом от волнения

Кандидат Порошенко написал бумагу, в которой запретил выдавать всю информацию - только кровь. Оказалось, оба кандидата чисты, но эксперты узрели фальсификацию: оба сдавали в разных лабораториях, обе принадлежат друзьям политиков. Призвал сдать анализы по правилам и боксер Владимир Кличко.

Молчание хранят проигравшие кандидаты

Только Юлия Тимошенко ответила на призыв Зеленского быть ведущим дебатов на стадионе. Леди Ю отказалась, да и быть ли схватке 19 апреля – вопрос нерешенный, но только не для смекалистых продавцов. Так, на гладиаторский диалог Владимира первого и Петра пятого уже продают билеты по 7 долларов за штуку, естественно, фальшивые. А обычные украинцы считают, что шоу – это, конечно, хорошо, но людям есть нечего.

И если после второго тура в победителях останется только один, что будет делать второй?

Зеленский обещал посадить Порошенко, Порошенко – Зеленского, но в этот калейдоскоп пока нереализованных угроз наверняка вмешаются выборы в Раду. Они уже осенью, и оба соискателя на Банковую будут выдвигать свои партии.

"Будем работать с тем, кого выберут", - говорят в Брюсселе и молчаливо соглашаются в Вашингтоне