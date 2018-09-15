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Выставка, посвященная Серебряному веку России, проходит в Минске

Национальный исторический музей превратился в ювелирный дом. Выставка, посвященная Серебряному веку России, проходит в Минске. В экспозиции - ценные изделия, украшенные камнями, лучших ювелиров прошлого столетия.

Всего представлено почти 150 раритетов Российского исторического музея. Знаменитые произведения Фаберже - одни из главных экспонатов. Продлится выставка до 7 ноября.

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