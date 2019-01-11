Выставка "Рождественские зарисовки" демонстрирует детский взгляд на новогодние и рождественские праздники

Рождественская звезда из макарон, глиняная коза и медведь из бумаги - главные рождественские образы. Выставка "Рождественские зарисовки" в Музее истории театральной и музыкальной культуры демонстрирует детский взгляд на новогодние и рождественские праздники. Экспозиция организована по итогам конкурса на лучший детский рисунок и изделие декоративно-прикладного искусства. "Рождественские зарисовки" объединяют одаренных учеников минских школ уже восьмой год.