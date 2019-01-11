ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Выставка "Рождественские зарисовки" демонстрирует детский взгляд на новогодние и рождественские праздники

Рождественская звезда из макарон, глиняная коза и медведь из бумаги - главные рождественские образы. Выставка "Рождественские зарисовки" в Музее истории театральной и музыкальной культуры демонстрирует детский взгляд на новогодние и рождественские праздники. Экспозиция организована по итогам конкурса на лучший детский рисунок и изделие декоративно-прикладного искусства. "Рождественские зарисовки" объединяют одаренных учеников минских школ уже восьмой год.

Этой зимой в Музее истории театральной и музыкальной культуры выставлено свыше сотни детских работ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все