Выжить чудом. Невероятные истории белорусского Халка и Терминатора

Несколько невероятных истории о тех, кто победил в буквальном смысле вопреки. Всю неделю общественность обсуждала чудесное спасение белорусского экстремала Ивана Красовского. Сегодня, кстати, ему исполнилось 37 лет.

Но своим вторым днем рождения минчанин теперь считает другую дату.

2 июня с 600-метровой высоты в Минском районе упал паратрайк белоруса. Плечо экстремала проткнуло бревно. Уже минутой позже Иван выложит жуткие фото в Сеть. Теперь мужчину называют не иначе как белорусский Халк.

Пилот проходит обследование в Минской областной больнице. Его жизни ничего не угрожает, он готовится к выписке. Кстати, это 10-й такой визит в областную больницу. Подобным встречам врачи уже не удивляются. И говорят, что случай со счастливым концом - один на миллион. "Главный эфир" разыскал героев подобных историй. Самые необъяснимые случаи спасения прямо сейчас.

Рассказывает Анастасия Бенедисюк.

Так называемые внешние причины в смертельном рейтинге Беларуси занимают 4 место. Это после болезней, связанных с системой кровообращения, раком и другими отклонениями, выявленными в ходе диагностики. Только в прошлом году в Беларуси от внешних причин погибло больше 8 тысяч человек. Статистики по рожденным в рубашке нет. Да оно и понятно. Поэтому каждый случай хотя бы единожды обманувшего судьбу для нас, чем не повод остановиться и задуматься.

В Сети до недавнего времени этот великан был известен исключительно как Иван Иванович. 15 лет Иван Красовский покоряет небо. Он прошел курсы выживания в Турции, долгие годы преподает в минском клубе экстремальных видов спорта. К очередному полету укротитель воздушной стихии был готов - новый паратрайк только с завода.

Правда, заготовленный на нем акробатический этюд в доли секунды Красовскому придется заменить на импровизацию.

Он камнем летел с высоты 200-этажного здания в надежде приземлиться на воду или лес. И шутка ли, своим талисманом теперь Иван Красовский считает молоденькую сосну.

Врачи не иначе как везением такое падение назвать не решаются. У Красовского не задеты ни грудная клетка, ни сосудисто-нервный пучок. Смертельный полет экстремалу обошелся переломом лопатки. Но куда больше поражает настрой Иваныча - он выкладывал фото с бревном в плече еще лежа в лесу, уже сейчас в больнице не скрывает, что пару месяцев и снова в небо. На восстановленном паратрайке.

Самого же Ивана Красовского теперь знают как белорусского Халка.

А это уже белорусский Терминатор. Это был 2011 год. Андрей Жук торопился из автошколы в ГАИ, он хотел получить водительское удостоверение. А вместо этого больничная койка и карта, где ручкой написано: черепно-мозговая травма, разрыв селезенки, перелом тазобедренной кости. Он впал в кому, врачи предлагали отключить аппараты. Сына отстояла мама. Через 19 дней Андрея переведут в палату интенсивной терапии.

После той аварии Андрей полностью пересмотрел свое поведение, стал писать стихи, нашел работу. Теперь Андрей Жук в Бобруйске - человек узнаваемый. Продает кукурузу, так сказать, монополист. Уже планирует расширять бизнес и с улыбкой смотрит на все невзгоды.

Но повод изменить свое мнение к этому у Андрея еще будет. Год 2014. Бобруйск. Белорусский Терминатор снова оказывается под колесами авто. Вот только теперь он прав. Парень отделался легким сотрясением мозга. Говорит, феникс на руке спас. Смеется, или это судьба, или это все для чего-то нужно, ответ для себя ни белорусский Халк, ни белорусский Терминатор сказать не решаются. Они сошлись только в одном: мало смотреть по сторонам, не мешало бы и почаще вверх и хоть иногда вниз.