"Я художник, я так вижу" - уникальный проект стартовал в Гомельской области

Авторы идеи - сотрудники картинной галереи Гавриила Ващенко. Они предложили выставиться всем желающим художникам любого возраста: профессионалам и любителям. Такой эксперимент проводится впервые. Уже объявлено и народное голосование. Победитель получит право выставиться на ведущей арт-площадке персонально.



Своего фаворита присмотрела и Анна Ковалева. Ученые, медики, банковские служащие, педагоги, архитекторы, школьники и пенсионеры. Для многих из них это творческий дебют в выставочном пространстве Гомельской области, причем сразу на ведущей арт-площадке региона. Такой шанс любителям искусства подарил проект под названием "Я художник, я так вижу" картинной галереи Гавриила Ващенко.



Среди тех, кто откликнулся на идею, уже 84 человека - профессионалов, любителей и ремесленников со всей области. Цифра растет. Ограничений в возрасте и профессиях нет. Кстати, самая маленькая участница проекта Александра ходит в первый класс.



Авторам не ставили границ ни в жанрах, ни в формах. Однако в большинстве это живописные полотна, написанные маслом, акварелью и гуашью. Также есть инсталляция из пластика, интерьерные куклы и вышитые картины. Организаторы готовы принимать и скульптуры, графику, гобелены, а также работы, созданные в жанре фотографии, медиа-, аудиовизуальных видах искусства. Условие только одно - произведение должно соответствовать этическим нормам.



Такой проект в Гомеле проходит впервые. На его создание руководство галереи вдохновил опыт столичных коллег. Народная выставка в Минске уже два года собирает полные залы. В Гомеле проект еще в процессе реализации. Однако предварительные итоги дают основание сделать мероприятие традиционным.



Пока на выставке 141 работа. Прием произведений продолжается. Экспозицию дополняют каждое утро. Чтобы завоевать популярность у зрителей, участники имеют месяц.



Выбрать своего фаворита может любой посетитель выставки. Достаточно написать номер соответствующего экспоната и бросить бюллетень в специальный ящик.



Голосовать можно и в социальных сетях. Победитель получит годовой абонемент на посещение галереи и право на персональную выставку. Кстати, каждый автор может поддержать и социальную идею проекта - подарить свои произведения гематологическому отделению Центра радиационной медицины и экологии человека, где проходят лечение самые маленькие пациенты.



