"Я видел, как искажалась информация" - события в Украине глазами британского журналиста

Американская и европейская пропаганда в упор не видит украинских боевиков, которые расстреливали детей. Издание Le Figaro, к примеру, просто удалило статью французской журналистки Анн-Лор Боннель, в которой рассказывалось и о реальных условиях жизни в Донецкой и Луганской областях, и о преступлениях украинской хунты. И таких примеров множество.

Это важный момент, ведь сейчас весь мир видит обезображенное лицо западных медиа. Все факты можно так или иначе проверить, а ложная информация будет отделена от правдивой. Это лишь вопрос времени, внимательности и рассудительности аудитории.

Своим мнением о ситуации в Украине и об информационной войне в целом поделился Грэм Филлипс - военный репортер, которому ряд стран запретил въезд на свою территорию и за чью голову националисты-радикалы назначили награду.

В эксклюзивном интервью в "Главном эфире"он рассказал, как это бывает, когда гражданин Великобритании, работавший на правительство, вдруг бросает все, берет в руки камеру и начинает опровергать западные СМИ с передовой боевых действий. Почему, когда он появляется на пресс-конференциях, его оппоненты вызывают полицию, зачем он приехал в Беларусь и прервал молчание после того, как зарекся давать кому-либо интервью.

"Я видел, как манипулировали и врали"

Грэм Филлипс - один из самых известных военных репортеров, освещавших ситуацию в Донбассе. И речь не только о том, что позиция гражданина Великобритании бьет по западным масс-медиа, дело и в самом формате репортажей, когда кажется, что вот-вот и начнется настоящая драка на кулаках. Грэм нетерпим к любому проявлению неонацизма, будь то обстрел нацбатальонами Мариуполя или чествование легионеров СС в Латвии.

У репортера своя точка зрения на события, которые происходят в Украине сейчас, и на то, что творилось на протяжении восьми лет в Донбассе. И эта точка зрения абсолютно противоположна той, которой придерживается большинство крупных западных телеканалов, таких, например, как CNN и BBС.





Как говорит сам Грэм, онникогда в жизни не подумал бы, что будет работать с русским СМИ. "Но когда начался майдан, я стал активно писать блоги, высказывать свою точку зрения, писать о тех фактах, которые знал. Я упрекал, критиковал", - поделился он.



Сила - в правде

Остановить смелого репортера не в состоянии даже мина. Получив в 2014 году осколочное ранение, он не выпускал из рук камеру. Абсолютная уверенность в собственной правоте помогает ему и когда силы его оппонентов очевидно больше в разы.

Он один выступил против нескольких неонацистов на могиле Степана Бандеры в Мюнхене и установил на надгробье палача табличку с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".





За голову Грэма Филлипса в Украине было предложено 10 тыс. долларов. "Это чтобы прекратить мою деятельность, - поясняет британец. - Но я все еще здесь, никто не получил эти 10 тысяч".

Максимально неудобные вопросы без излишней политкорректности - конек Грэма Филлипса. Его много раз арестовывали, депортировали без права возвращения. Он до сих пор получает угрозы.Но, кажется, это только придает ему силы.

"Шествие бандеровцев - это уже перебор!"

Житель капиталистической Великобритании вдруг оказывается в неблагополучной Украине и в какой-то момент становится репортером, делающим материалы, которые идут в пику Западу. Как такое могло произойти? Ответ последовал молниеносно.

Бандеровцы - это то, что вызывало тревогу. Я смотрел на это как журналист. Но масштабное шествие бандеровцев в январе 2022 года - это был перебор. Я решил ворваться и вносить свой вклад в то, чтобы доносить правду. Информация на Запад шла искаженная. И Донбасс. Это достаточно жестокая война, которая длится не один год. На Западе все в шоке, кричат "война! война!", они думают, что это произошло недели две назад, хотя на самом деле это длится уже 8 лет. Все началось 26 мая 2014 года, когда случилась битва за донецкий аэропорт. Я там был, все видел и снимал. Поэтому это не только моя точка зрения, это абсолютный факт, это правда. Хочу, чтобы люди знали, как есть на самом деле. Грэм Филлипс

То, что происходит в западной прессе сейчас, репортер называет пропагандой, которая все искажает и нивелирует. "Все вранье и ложь. И надо постоянно бороться с этим", - убежден он.

Легко ли быть независимым журналистом

На вопрос, за что живут такие независимые журналисты, как он,Грэм Филлипс ответил без заискивания: "Мне мало всего нужно. И это правильно. И деньги мне не нужны. Они здесь в принципе ни при чем. Для меня как журналиста это смысл существования. Я сам снимаю и монтирую, чтобы выпустить материал и потом почитать комментарии. Я от этого получаю кайф. Деньги мне не интересны. А вот что интересно - так это реакция на репортаж, резонанс, как люди на это реагируют. Очень интересно, когда люди пишут "мы вас поддерживаем" из самых неожиданных мест - Мексики, Австралии".

Оказавшись в Минске, Грэм записал стендапы для своих репортажей. Места выбирал символичные, такие, например, как Монумент Победы. После он отправился в Гомель - по-скромному, в плацкартном вагоне поезда. Четыре часа пути - и он в самом близком к Украине областном центре Беларуси.

От Беларуси - только хорошие впечатления

Какой видится Беларусь западному обывателю? У Грэма Филлипса, например, только хорошие впечатления. Он признался, что хотел попасть в Беларусь еще два года назад на День Победы, но все отменили из-за пандемии.





Сейчас главная цель независимого журналиста - двигаться дальше в выбранном направлении. Его дважды депортировали из Украины, установили пожизненный запрет на въезд в эту страну. "Это потому что им не нравятся мои репортажи, - объясняет Грэм. - Они возмущаются, что я не поддерживаю нацистов, бандеровцев. Естественно, я думаю, что дело надо закончить. Как человек, который раньше жил в Киеве, я имею право вернуться, когда будет справедливость, когда бандеровцы и нацисты не будут как раньше борзеть, когда они будут поставлены на место. Я имею право вернуться и показывать, как есть на самом деле. Только так. Только справедливость. Я стремлюсь и дальше двигаться в этом направлении. У меня есть свои убеждения, свой маршрут".