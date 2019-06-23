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Яркие новости за прошедшую неделю смотрите в программе "Главный эфир"
Мы и еще больше 22-х тысяч болельщиков на стадионе "Динамо" поздравляем всю Беларусь с историческим событием! Мы так долго этого ждали! И вот свершилось! Красочная, интересная, интерактивная церемония открытия II Европейских игр покоряет сердца зрителей. И мы первыми покажем все подробности закулисья большого спортивного шоу!
Все, что не вошло в прямые телетрансляции: только эксклюзив и только в нашей программе - соревнования глазами спортсменов и болельщиков и, конечно, кадры с последней недели пути "Пламени мира". От Рима до главной минской арены: за этим путешествием мы следили, не отрывая глаз. Разумеется, и сами были на маршруте, но об этом - чуть позже.
"О спорт, ты мир!" - произнес Де Кубертен, и Беларусь подписывается под каждым словом основателя самого массового современного спортивного движения. Лидеры европейских государств, главы международных организаций, тысячи белорусов - все вместе здесь, под сводами олимпийского стадиона. Вместе становимся быстрее, выше и сильнее любых разногласий!
Минск гостеприимно принимает болельщиков и спортсменов из всех 5 десятков стран Европы. Идея единения народов заложена и в новой конструкции чаши огня стадиона. Ее впервые установили на "Динамо" еще к Олимпийским играм 1980 года, и вот она - снова полыхает огнем ярких побед!
Исключительно огненные репортажи! И только яркие новости сегодня в "Главном эфире"!
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