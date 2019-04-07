Юбилей отмечает Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко

С днем рождения видного политического деятеля поздравил наш Президент. В Беларуси высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, говорится в поздравлении.



Белорусский лидер и лично по телефону поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем. Несмотря на торжественность повода, немало говорили и о белорусско-российских отношениях. В преддверии юбилея Президент наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между странами. Ранее она также была награждена орденом Дружбы народов. Это говорит о том, что Валентина Матвиенко всегда являлась и является надежной сторонницей белорусско-российских отношений, что еще раз подчеркнули во время сегодняшнего разговора. Спикер Совета Федерации всегда с большой теплотой отзывалась о Беларуси и помогала в развитии дружественных связей и реализации конкретных проектов.