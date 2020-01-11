За первую неделю нового года в Витебской области родились 140 детей

60 мальчиков и 80 девочек. А на Рождество - пять младенцев: четыре девочки и один мальчик. Поздравления с самым важным событием в жизни каждой женщины и Рождеством Христовым принимали пациентки и коллектив Витебского областного роддома. Подарки молодым мамам вручил Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, рассказал про святость этого дня и пожелал женщинам и их малышам здоровья и благополучия.