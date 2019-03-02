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За последние два года в ДОСААФ подготовили 60 пилотов-любителей

Овладеть теоретическими и практическими навыками можно за месяц. Занятия проходят на базе Центра повышения квалификации. Главные требования для начала обучения - наличие медицинской справки и уровень образования не ниже среднего специального.
В профессиональных операторах дронов сегодня заинтересованы разные секторы экономики - от организаций сельского хозяйства до оборонной промышленности.

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