Заканчивается регистрация кандидатов на пост президента Украины

Сегодня в полночь заканчивается регистрация кандидатов на главный пост в Украине. Несколько десятков соискателей президентского мандата уже точно будут в бюллетене - список и вправду длинный.

И все же выдвиженцев ожидает еще более извилистая и долгая дорога до электората: в Украине выборы - это всегда шоу, сам отработал в Киеве несколько кампаний в качестве журналиста, и скучно никогда не было. При этом шоу, как правило, и с немного грязными оттенками: политики ищут компромат друг на друга. Вдруг обнаруживают фирмы на Кипре, большой дом или целый автопарк. Однако политологи выделяют лишь трех человек, кому действительно политическая фортуна улыбается и улыбнется после подсчета: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и пока что главная сенсация - Владимир Зеленский. Да, тот самый "слуга народа". Весьма популярный сериал его компании, который, как полагают, и придал главный импульс превращению Зеленского-юмориста в Зеленского-политика. И теперь все пожимают плечами: это он специально так или все же вышло случайно?

На днях актер возглавил соцопросы. Противники говорят, что шутка затянулась, а сторонники видят в шоумене мстителя всей верхушке страны. А правда, как всегда, окажется где-то посередине. Наш корреспондент Алексей Волков изучил соседний рынок потенциальных гарантов конституции.

Избирательный бюллетень сильнее пули. Известное изречение Авраама Линкольна в Украине всегда воспринимали особенно щепетильно. "Яркое шоу", "политический карнавал" - какими только метафорами эксперты не одаривали предвыборную гонку в "жовто-блакитной". И кажется, что скорость на трассе президентских выборов кандидаты набрали немалую. Центризбирком Украины уже зарегистрировал три десятка кандидатов, денег в бюджете на 25, а всего подало документы шестьдесят. Пик регистрации пришелся на рождественские каникулы, но на этом гадания на гаранта лишь начались.





"Всего на свете член, почти что супермен", - с этой строчки начинается сериал "Слуга народа", где Владимир Зеленский перевоплотился в Василия Голобородько - почти святого президента. Без нимба, но с намеком: ведь та же заставка один в один повторяет другой телевизионный хит - про Папу Римского. Образ настолько хорошо лег на актера, что даже размыл сериал и реальность: многие украинцы и вправду верят, что выбирают именно экранную версию шоумена. Он и за ценой не постоит, и купленную олигархами Раду поставит на место. "Буду сажать", - говорит Голобородько. "И бороться с коррупцией", - продолжает уже акционер офшорной компании на Кипре Зеленский, и выбирает вполне народный лозунг… при помощи того самого народа.

Кстати, то, что Владимир - первый в рейтингах, стало известно несколько дней назад, там он подвинул знаменитую леди Ю - Юлию Тимошенко. Теперь она уверенно идет третьей, уступив и нынешнему президенту Петру Порошенко. Конечно, эти опросы не более чем аккуратный срез общественного мнения, но показатель на лицо.





Чтобы "жити краще" и в Европе. Последний из больших игроков, кто произнес сакральное "я иду в президенты", - Петр Порошенко. Завершив "победоносное" шествие "томос-тура" по стране, действующий хозяин Банковой заявил.

Триптих Петра Алексеевича "Армия. Вера. Язык" разбавляется совсем уж бескомпромиссным лозунгом: "Либо Порошенко, либо Путин". Об этом говорит и присутствие на форуме, где он выдвигал бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Который еще неделю назад поддержал визави Порошенко - Юлию Тимошенко. И разницы в программах двух соискателей президентского мандата не больше, чем букв в их фамилиях. Женщина с косой, завладев трезубцем, обещает: подниму страну с колен, решу вопрос с Донбассом, и все это с божьей помощью.

А народ Украины сегодня не только мудрый и разумный, но и нищий. 60 % жителей страны живут за чертой бедности. Юлия Владимировна скромно вспоминает полгода в 2005, когда была премьером. А там и зарплаты были выше, и тарифы на газ ниже. Лейтмотив променада по Черниговскому рынку.

Настоящая национальная самоидентификация в квадрате - купленные три вышиванки.

Наверняка поездка Тимошенко в его родные края не понравилась еще одному выдвиженцу.





Дважды кандидат, четырежды депутат, заслуженный деятель парламента и мужчина, за которого каждая бабушка хотела бы выдать внучку, - радикал номер один Олег Ляшко. Предлагает член Рады начать… с роспуска Рады.

И когда знаменитые лозунги становятся похожи на горький анекдот, мол, "Слава Украине, а она ему что?" Кандидат от партии имени себя создает ляшкобус - автобус для турне по стране. Кстати, всех желающих обещают кормить и даже подвозить до нужной точки. Первая остановка - медицина.

В общем, ковать победу Ляшко будет в деревнях. И на данный момент агитировать за него готовы почти семь процентов украинцев. А вот куда больший раздрай получился в "бело-голубом" лагере оппозиции. Там игра мандатов в одной партии довела…. до создания трех новых. Юрий Бойко и его правый хук знают все, и свой электорат он найдет наверняка.

А вот Евгений Мураев - медиамагнат и самый молодой из юго-восточного оппозиционного блока - выражает то, что знают все, но не говорят.

Эксперты отмечают: из всей плеяды кандидатов максимум пять - реальные претенденты. Остальные так называемые спойлеры -выдвиженцы, призванные оттянуть часть электората. И в целом жители Украины в преддверии выборов оценивают политическую обстановку в стране достаточно напряженной. И с ходом избирательной кампании напряжение будет лишь нарастать. В свою очередь один из авторитетнейших журналистов страны Дмитрий Гордон дал свою оценку первому этапу гонки и кандидатам.

Впрочем, все дело не в кандидатах, а в символах. Такое мнение высказал украинский астролог Влад Росс. Который, по его мнению, нащупал корень всех бед в Украине.





Насколько действительно перевернутый флаг поможет стране, можно лишь опять-таки гадать. А вот что Украине и Беларуси необходимо при любом итоге выборов дружить - геополитическая парадигма.