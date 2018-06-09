Заказать талончик к врачу или узнать цену медуслуг можно по телефону 131

В Минске по телефону можно и заказать талончик к врачу, и узнать цену медуслуг или порядок госпитализации. По единому номеру 131. Ежедневно этой возможностью пользуется более тысячи белорусов. Операторы единой медицинской информационной службы рассказывают о графике приема узких специалистов в поликлиниках, наличии лекарств в аптеках города, а также могут заказать медицинское такси. Информационная услуга для населения оказывается бесплатно, по тарифам операторов связи.