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Заказать талончик к врачу или узнать цену медуслуг можно по телефону 131

В Минске по телефону можно и заказать талончик к врачу, и узнать цену медуслуг или порядок госпитализации. По единому номеру 131. Ежедневно этой возможностью пользуется более тысячи белорусов. Операторы единой медицинской информационной службы рассказывают о графике приема узких специалистов в поликлиниках, наличии лекарств в аптеках города, а также могут заказать медицинское такси. Информационная услуга для населения оказывается бесплатно, по тарифам операторов связи.

На базе контакт-центра 131 также организована онлайн-приемная комитета по здравоохранению Мингорисполкома, куда можно обратиться с вопросами предоставления медпомощи. На звонки отвечают дежурные врачи больниц и поликлиник столицы.

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