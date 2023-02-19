Замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич о планах на год и старте 2023-го

В устойчивое развитие экономики должна вкладываться каждая отрасль. В этой большой копилке и работа отдельных предприятий, и белорусские экспортные поставки. До 2025 года в каждом районе республики должно появиться новое прогрессивное производство. Минэкономики заверяет: дело движется, и сейчас многое зависит и от расторопности местных властей.