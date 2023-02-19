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Замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич о планах на год и старте 2023-го

В устойчивое развитие экономики должна вкладываться каждая отрасль. В этой большой копилке и работа отдельных предприятий, и белорусские экспортные поставки. До 2025 года в каждом районе республики должно появиться новое прогрессивное производство. Минэкономики заверяет: дело движется, и сейчас многое зависит и от расторопности местных властей.

О планах на этот год и старте 2023-го корреспондент Белтелерадиокомпании Светлана Лукьянюк спросила у замминистра экономики Дмитрия Ярошевича (подробности в видео).

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