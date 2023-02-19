Замминистра экономики Беларуси: Экспорт в Китай вырастет в этом году на 115 %

Китай - безграничный рынок, считает он. Вопрос в том, как грамотно туда зайти и все преподнести. В плане инвестиций Китай важный стратегический партнер, отметил замминистра: "Мы порядка 20 инвестпроектов планируем с китайцами. Конечно, точка притяжения для китайских инвесторов - это индустриальный парк "Великий камень". Мы уже приближаемся к отметке в миллиард (пока чуть больше 800 млн), но тем не менее цифра значимая. Хотя проектов у нас заключено на 1 млрд 300 тыс., то есть поэтому мы планируем к миллиарду, может быть, в текущем году и подойти".