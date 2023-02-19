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Замминистра экономики Беларуси: Экспорт в Китай вырастет в этом году на 115 %
У Беларуси по экспорту в Китай планы амбициозные: в 2023 году планируем увеличить его на 115 %. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" заявил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич.
Китай - безграничный рынок, считает он. Вопрос в том, как грамотно туда зайти и все преподнести. В плане инвестиций Китай важный стратегический партнер, отметил замминистра: "Мы порядка 20 инвестпроектов планируем с китайцами. Конечно, точка притяжения для китайских инвесторов - это индустриальный парк "Великий камень". Мы уже приближаемся к отметке в миллиард (пока чуть больше 800 млн), но тем не менее цифра значимая. Хотя проектов у нас заключено на 1 млрд 300 тыс., то есть поэтому мы планируем к миллиарду, может быть, в текущем году и подойти".
По словам Дмитрия Ярошевича, есть не только китайские инвесторы, много резидентов из других стран. "Беларусь всегда открыта для всех инвесторов, которые хотят работать в нормальной деловой обстановке", - подчеркнул замминистра.
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