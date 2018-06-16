Заниматься сельским хозяйством, чтобы получить дополнительную прибыль

В Краснопольском районе сразу в нескольких агрогородках началась реализация бизнес-проектов по выращиванию овощей для крупных производителей и для фермеров. Местные жители объединились в товарищества, разбили теплицы на приусадебных участках. В этом году планируют получить первый урожай томатов, баклажанов, перцев и огурцов. Инициативу крестьян поддержали местные власти, которые посодействуют реализации овощей через торговые сети.