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Заниматься сельским хозяйством, чтобы получить дополнительную прибыль

В Краснопольском районе сразу в нескольких агрогородках началась реализация бизнес-проектов по выращиванию овощей для крупных производителей и для фермеров. Местные жители объединились в товарищества, разбили теплицы на приусадебных участках. В этом году планируют получить первый урожай томатов, баклажанов, перцев и огурцов. Инициативу крестьян поддержали местные власти, которые посодействуют реализации овощей через торговые сети.

Льготы для бизнеса предусматривает и указ Президента о развитии юго-восточных районов Могилевской области. Самый первый урожай, полученный в теплицах, инициативные крестьяне направят в детские учреждения Краснопольского района. А прибыль - на приобретение техники. 

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