Мюнхенская конференция по безопасности. Реакция СМИ

Традиционный формат Мюнхенской конференции - это "чатам хаус" - говорим откровенно без прессы и не цитируем откровения партнеров по диалогу. А значит, даже самый внимательный и осведомленный сторонний наблюдатель и эксперт не передаст реальной атмосферы и сути встречи. Да и полагаться на анонимные осведомленные источники, близкие к переговорам, в таком важном вопросе, как безопасность, не следует.

К счастью, наши эксперты не анонимы, и лично присутствовали на ключевых встречах форума, включая пленарную сессию с Президентом. Итак, в студии "Главного эфира" опытный дипломат и парламентарий, Председатель Постоянного комитета по международным делам Палаты представителей Национального собрания Валерий Воронецкий и Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог", той самой площадки, что стала, по сути, предтечей "минского Мюнхена".

Прежде, чем приступить к обсуждению, предлагаем познакомиться с тем, как отреагировало мировое медиасообщество на "минский Мюнхен". Ольга Давидович собрала мнения.

Заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске - в топе новостей ведущих СМИ планеты. И это не удивительно, форум собрал руководителей европейских государств, видных политических деятелей, представителей международных организаций, академического сообщества и крупных "фабрик мысли". Интерес к освещению конференции выразили десятки зарубежных телеканалов, изданий и информационных агентств. В их числе такие крупные мировые и региональные масс-медиа, как "Рейтер", ТАСС, "Блумберг", "Вашингтон Пост", "Эн-Би-Си", "Дойче Велле", "Ди Цайт".

"Место для новых консультаций вряд ли можно было бы выбрать более символично. Могучий Дворец Независимости в центре Минска. Более трех лет назад здесь было заключено соглашение о прекращении огня на востоке Украины - и таким образом прекратилось кровопролитие по крайней мере на короткое время".

Так начинают свой материал журналисты RedaktionsNetzwerk Deutschland - он выходит в большинстве крупных региональных газет в северной и восточной Германии. Подписчиков - порядка пяти миллионов человек. Итоги форума подвел официальный сайт Мюнхенской конференции. Лейтмотив: Минск - это новая Женева, а конфликты надо решать сообща.

"Город не только расположен в геополитическом центре Европы, но и имеет свою историю как место концентрации международных усилий по урегулированию конфликтов и кризисов: "новая Женева" - как выразились некоторые участники".

Масштабно освещали мероприятие журналисты русскоязычной версии Deutsche Welle. "Диалог в Минске - попытка восстановить доверие между Востоком и Западом", "Вольфганг Ишингер уверен в разрешимости украинского конфликта" - под такими заголовками выходили статьи на сайте. Особое внимание мнению председателя форума и выступлению белорусского лидера на форуме.

"MSC не выбрала бы лучшего места для организации встречи в этом году. У Минска долгая история как места для международных усилий по разрешению конфликтов и кризисов".

"Лукашенко напомнил о прошлогодней белорусской инициативе "Хельсинки-2". Он подчеркнул, что речь не идет об отказе от действующей системы безопасности, но в условиях, когда эта система дает сбой, нужно принимать меры, чтобы восстановить ее эффективную работу".

Широкое распространение получило выступление Главы белорусского государства и в украинском информационном пространстве. В электронных СМИ размещены информативные сообщения под следующими заголовками: "За столом переговоров по Донбассу должны быть США", "Беларусь готова контролировать украинско-российскую границу во время выборов на Донбассе". Украинские СМИ также приводят высказывания председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который отметил: "Инновационные предложения, которые были высказаны вчера Президентом Лукашенко, могут придать новый импульс переговорному процессу и наполнить его энергией".

Регулярно приводил комментарии ряда аналитиков и политических экспертов украинский телеканал 112. Главный акцент - выбор Минска местом проведения такой значимой международной встречи свидетельствует о растущей активности белорусской дипломатии и признании роли Беларуси в усилиях по урегулированию конфликта на востоке Украины. А Беларусь становится мостом между Востоком и Западом.

Высказывания Александра Лукашенко на открытии конференции процитировали российские информагентства и сетевые ресурсы: "Известия", "Российская газета", "Московский комсомолец", РБК, "РИА Новости", ТАСС, ведущие телеканалы страны: НТВ, МИР, Пятый канал, РенТВ. В заголовках и самих материалах затронуты наиболее яркие темы из выступления Главы белорусского государства:

"Минск готов поддерживать мир на границе России и Украины, а также содействовать в проведении выборов в непризнанных республиках".

"Лукашенко отметил, что РБ готова обеспечить мир на востоке Украины, а также осуществлять контроль на границе с РФ и сопроводить выборы в Донбассе".

Прозвучал голос нашей страны и в Польше - в эфире Polskie Radio. На опасения белорусского лидера об увеличении американского присутствия на западных рубежах отреагировал министр иностранных дел Яцек Чапутович.