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Завершить подготовку столицы к зиме дорожники планируют до конца ноября
На подсыпку дорог от наледи подготовлено почти 55 тысяч тонн песчано-солевых смесей. А для расчистки города от снега до конца года приобретут 12 единиц спецтехники.
В этом году в столице восстановили дорожное покрытие на 23 улицах. Ремонтные работы по ликвидации критической ямочности продолжатся и в зимний период. Для этого специалисты планируют использовать специальные добавки в асфальт.
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