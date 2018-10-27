Завершить подготовку столицы к зиме дорожники планируют до конца ноября

На подсыпку дорог от наледи подготовлено почти 55 тысяч тонн песчано-солевых смесей. А для расчистки города от снега до конца года приобретут 12 единиц спецтехники.

В этом году в столице восстановили дорожное покрытие на 23 улицах. Ремонтные работы по ликвидации критической ямочности продолжатся и в зимний период. Для этого специалисты планируют использовать специальные добавки в асфальт.