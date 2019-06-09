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“Женщины и спорт”. Елена Белова

Свыше ста белорусских спортсменок на II Европейских играх поборются за медали. Возможно, чемпионками станут и героини проекта Агентства теленовостей "Женщины и спорт".

А пока "Главный эфир" представляет заключительную серию третьего сезона проекта. Зрители увидят легендарную личность не только для белорусского спорта, но и для мирового. Это четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова.

В эфире "Беларусь 1" спортсменка предстанет в разных ипостасях - и как легенда спорта, профессор, общественный деятель, и как супруга народного артиста композитора Валерия Иванова. Кстати, автора гимна Национального олимпийского комитета.

Специально для программы "Женщины и спорт" Елена Белова выйдет на подиум и сыграет в бильярд с дочерью Ольгой - чемпионкой Беларуси в этом виде спорта.

Между прочим, история великих побед спортсменки Беловой привела ее и к чести зажечь огонь ІІ Европейских игр в Риме.

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