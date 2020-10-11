Жертвы революции. За пределами Кыргызстана живут более 900 тысяч этнических кыргызов

Эти люди знают цену цветным революциям. Они потеряли все: магазины, бизнес, квартиры. Несколько лет пытались восстановиться, но экономический кризис в Кыргызстане и безработица после революции 2010 года не оставили никаких надежд на будущее.

По данным Государственной службы миграции, за пределами Кыргызстана живут более 900 тысяч этнических кыргызов. Для страны с населением чуть более 6 миллионов человек это много, не последнюю роль в такой статистике сыграла именно политическая нестабильность.

Большинство уехало в Россию. И сегодня, просматривая в интернете видео из Кыргызстана, который опять штормит, эти люди словно переносятся на 10 лет назад и с ужасом вспоминают события 2010 в Бишкеке. Почему для них 7 апреля не национальный праздник, а черная дата в календаре Кыргызстана? И как революция не созидает, а разрушает? Истории тех, кто вынужден был покинуть свою страну, в следующем репортаже.

После жаркого Бишкека московская осень - их любимая пора года. Золотая листва, комфортная температура, а главное безопасность. Чтобы хоть как-то переключиться от событий, которые снова захлестнули их родную страну, в перерыве от работы устраивают себе недолгие пешие прогулки. Но беспокойство за родных и друзей, которые находятся сейчас в Кыргызстане, не проходит, рука снова и снова пролистывает сводку новостей.

Миниатюрная Светлана только с виду кажется хрупкой и беззащитной. Внутри кремень, как говорили родители, пацан в юбке. Кандидат в мастера спорта по таэквондо, по образованию гинеколог-акушер. Но надо было зарабатывать деньги, поэтому переквалифицировалась в массажисты. Несколько лет даже работала на американской военной базе "Манас", которая почти 10 лет располагалась в Кыргызстане. Революцию 2010 года вспоминает как страшный сон. Ведь на руках была маленькая дочь.





Анна - современная бизнес-вумен. Как говорится, и коня на скаку, и в горящую избу. В Бишкеке владела двумя большими магазинами одежды из Турции. Собиралась открывать третий. Все просчитала: 1 апреля 2010 года взяла кредит под залог квартиры, а 7 произошла революция. И Анна потеряла все. Поэтому лично для нее 7 апреля - это не национальный праздник, а черная дата в календаре.

Утро после погромов Анна не забудет никогда. Даже хранит фотографии в телефоне. Оба магазина полностью разграблены, то, что не могли унести, просто ломали или сжигали. Общий ущерб составил более 200 тысяч долларов США.