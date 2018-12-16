Жилищный вопрос. Очередная серия проекта АТН "На контроле Президента"

Злободневная тема - жилищный вопрос. Особенно остро эта проблема касается минчан. В очереди на обретение своих квадратов более 200 тысяч горожан. Однако с каждым годом строительство жилья в Минске неумолимо сокращается. Одна из основных причин - свободных площадок под застройку внутри кольца практически не осталось.