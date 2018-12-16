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Жилищный вопрос. Очередная серия проекта АТН "На контроле Президента"
Злободневная тема - жилищный вопрос. Особенно остро эта проблема касается минчан. В очереди на обретение своих квадратов более 200 тысяч горожан. Однако с каждым годом строительство жилья в Минске неумолимо сокращается. Одна из основных причин - свободных площадок под застройку внутри кольца практически не осталось.
Решить проблему направлена программа по развитию городов-спутников, принятая еще в 2014 году. За судьбой минской агломерации пристально следит Глава государства. Как выполняются поручения Президента по строительству жилья в 6 столичных спутниках, и чем грозит провал программы? Очередная серия проекта АТН "На контроле Президента".
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